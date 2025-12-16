１６日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続伸。重要イベントを控えて全般的に模様眺めムードで、前日の終値を挟んで方向感なく推移し値幅は１４銭にとどまった。



日本時間今晩に米連邦政府機関の一部閉鎖の影響で公表が遅れた１１月の米雇用統計のほか、１０月の米小売売上高や１２月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表される。米国の労働市場の動向や景況感を見極めたいとして積極的な売買が手控えられた。また、日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合を控えていることも動きにくさにつながっている様子。市場では０．２５％の利上げが決まり、その後も利上げを続ける方針を示すとの見方が多いが、会合で景気を熱しも冷ましもしない中立金利の推計を見直すとの観測がくすぶっていることが重荷となっているようだった。なお、きょうは財務省が流動性供給入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）を実施し、応札倍率は３．１０倍と前回（１１月７日）の３．２５倍を下回ったものの相場への影響は限定的だった。



先物３月限の終値は前日比４銭高の１３３円４３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日と同じ１．９５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS