外為サマリー：一時１５４円７０銭台へ下落、日経平均は軟調でドル売り・円買いも 外為サマリー：一時１５４円７０銭台へ下落、日経平均は軟調でドル売り・円買いも

１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円００銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円１３銭前後と同５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５５円１０銭近辺で推移していたが、午前９時１０分過ぎには１５４円７３銭前後へドル安・円高が進行した。前日の米国でＮＹダウやナスダック指数が下落した。米株が値を下げる動きとなり、この日の日経平均株価も朝方に一時５００円を超える下落となった。これを受け、低リスク通貨とされる円には買いが膨らんだ。ただ、１５４円台後半の水準では値頃感からのドル買い・円売りも流入し、午前１０時にかけ値を戻した。今晩は米１１月雇用統計や米１０月小売売上高の発表が予定されており、その結果を確かめたいとの見方も強まっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７４９ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。













出所：MINKABU PRESS