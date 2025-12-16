初のポケモンデザイン！ Yunthの人気美容液にピカチュウ、イーブイデザインが登場
Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド Yunth（ユンス） は12月18日、人気美容液「生VC美白美容液」と「生VAダーマ美容液」に、ピカチュウとイーブイのデザインを施したスペシャルパッケージを全国のバラエティストアにて発売します。
■Yunthを代表する2つの美容液がポケモンデザインで登場！
今回、生ビタミンC*1 配合の「生VC美白美容液」にはピカチュウを、生レチノール*2 配合の「生VAダーマ美容液」にはイーブイを採用。
外箱だけでなく、個包装パウチにも色々な表情のピカチュウとイーブイをデザインし、開けるたびにワクワクする特別感を楽しめます。
Yunthを代表する2つの美容液が、スペシャルなポケモンデザインで登場するこの機会。毎日のスキンケアがより楽しく、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。ぜひ手に取って、贅沢なスキンケアタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。
*1 アスコルビン酸
*2 レチノール油液（ビタミンA 166,667IU/g）（保湿）
※画像はイメージです
◇生VC美白美容液[医薬部外品]（ピカチュウスペシャルデザイン）
650万個以上*1 の販売実績を誇るYunthブランドの代表アイテム。生ビタミンC*2 を独自処方で閉じ込めた“使用期限30秒*3”の導入美容液です。いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージ、高保湿でありながらもベタつかないトロッとしたテクスチャー、有効成分アスコルビン酸（純粋ビタミンC）がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。
使用方法：洗顔後、スキンケアの一番はじめに使用してください。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませます。
*1 2025年9月末時点
*2 アスコルビン酸
*3 出来立てをフレッシュな状態で使用できるパッケージ。開封後30秒を過ぎて使用しても品質に問題はありません。
◇生VAダーマ美容液[医薬部外品]（イーブイスペシャルデザイン）
生レチノール*1 と有効成分ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合したプレエイジングケア美容液。肌荒れを防ぎながら、毛穴の目立ちやシワを改善し、弾むようなハリのある肌へ導きます。とろみのある高浸透*2 のみずみずしいテクスチャーも魅力です。
使用方法：洗顔後、化粧水で肌を整えた後に使用してください。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませます。
*1 年齢に応じたケア
*2 角質層まで
■商品概要
・生VC美白美容液[医薬部外品]（ピカチュウスペシャルデザイン）
販売名：薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a
容量：1ml×28包
価格：3,960円
・生VAダーマ美容液[医薬部外品]（イーブイスペシャルデザイン）
販売名：薬用 VAセラム
容量：1ml×28包
価格：4,950円
＜発売情報＞
発売日：2025年12月18日より順次発売
販売チャネル：全国のバラエティストア
（エボル）