【今週で終了】たらこ・明太子製造直売所「マルスイフーズ」冬の大感謝祭（札幌市）
2025年12月10日（水）から18日（木）までの日曜日を除く8日間、たらこ・明太子製造の『マルスイフーズ直売所』にて、『冬の大感謝祭』が開催されています。画像：マルスイフーズ株式会社
『マルスイフーズ』では、素材の選び方、塩加減、漬け込みの時間、ひとつひとつにこだわり、手間ひまを惜しまず、丁寧にたらこ・明太子を専門に製造しています。
普段はなかなか手に入らない業務用グレードのたらこ・明太子を購入することができるので、家庭用はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。詳細情報
マルスイフーズ直売所 冬の大感謝祭
住所：北海道札幌市西区発寒15条3丁目3-80
開催期間：2025年12月10日（水）～18日（木）までの日曜日を除く8日間
営業時間：9:00～16:00
ごはんのお供に、おにぎりに、お酒のおともに。 できたてのたらこや明太子でちょっと贅沢なひとときを。
たらこ、明太子の他にも、販売員おすすめの水産品もずらりと並ぶ『冬の大感謝祭』。
発送サービスもあるので、お歳暮や年末のお土産等にもおすすめですよ◎文／北海道Likers
