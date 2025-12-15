2025年12月10日（水）から18日（木）までの日曜日を除く8日間、たらこ・明太子製造の『マルスイフーズ直売所』にて、『冬の大感謝祭』が開催されています。

画像：マルスイフーズ株式会社

『マルスイフーズ』では、素材の選び方、塩加減、漬け込みの時間、ひとつひとつにこだわり、手間ひまを惜しまず、丁寧にたらこ・明太子を専門に製造しています。

画像：マルスイフーズ株式会社

普段はなかなか手に入らない業務用グレードのたらこ・明太子を購入することができるので、家庭用はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。

詳細情報

マルスイフーズ直売所 冬の大感謝祭

住所：北海道札幌市西区発寒15条3丁目3-80

開催期間：2025年12月10日（水）～18日（木）までの日曜日を除く8日間

営業時間：9:00～16:00

北海道Likers編集部のひとこと

ごはんのお供に、おにぎりに、お酒のおともに。 できたてのたらこや明太子でちょっと贅沢なひとときを。

たらこ、明太子の他にも、販売員おすすめの水産品もずらりと並ぶ『冬の大感謝祭』。

発送サービスもあるので、お歳暮や年末のお土産等にもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【札幌市西区】たらこ・明太子製造直売所「マルスイフーズ」が日頃の感謝を込めた“冬の大感謝祭”を8日間限定で開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

