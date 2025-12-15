しまむら、「ポケモン」の寝具・インテリアを12月17日15時よりオンラインストアにて販売ピカチュウやカビゴンの枕やひざ掛けなど
【しまむら：「ポケモン」寝具・インテリア】 12月17日15時 発売予定（オンラインストア） 価格：649円～
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Toyko・ShoPro・JR・Kikaku (C) Pokemon
しまむらは、「ポケットモンスター（ポケモン）」の寝具・インテリアをオンラインストアにて12月17日15時より販売する。価格は枕カバーが649円など。
「ポケットモンスター」よりピカチュウ、カビゴン、ゲンガー、ミミッキュといったポケモンたちがかわいくデザインされた商品がしまむらに新登場する。
商品には枕やひざ掛け、クッションのほか、収納ボックスなどもラインナップされている。
12月17日(水)より、しまむらオンラインストアにて『#ポケットモンスター』の寝具、インテリアが発売！- ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) December 15, 2025
ラインナップは画像をチェック☆
しまむらオンラインストアはこちら▼https://t.co/DgoxZt3Kd8#ポケットモンスター #ポケモン #しまむら pic.twitter.com/a0iNcdC972
発売元・販売元：モリシタ株式会社