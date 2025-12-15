【しまむら：「ポケモン」寝具・インテリア】 12月17日15時 発売予定（オンラインストア） 価格：649円～

　しまむらは、「ポケットモンスター（ポケモン）」の寝具・インテリアをオンラインストアにて12月17日15時より販売する。価格は枕カバーが649円など。

　「ポケットモンスター」よりピカチュウ、カビゴン、ゲンガー、ミミッキュといったポケモンたちがかわいくデザインされた商品がしまむらに新登場する。

　商品には枕やひざ掛け、クッションのほか、収納ボックスなどもラインナップされている。

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Toyko・ShoPro・JR・Kikaku (C) Pokemon
発売元・販売元：モリシタ株式会社