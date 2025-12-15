アセンテックが２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正 アセンテックが２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

アセンテック<3565.T>がこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を１７０億円から１７５億円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を２２億円から２７億５０００万円（同３．２倍）へ、純利益を１６億３０００万円から１８億３０００万円（同２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２３円から３０円（前期実績１５円）へ引き上げた。



仮想デスクトップ事業の仮想デスクトップソフトウェア及びサービスが想定以上で推移しているほか、クラウドインフラ事業の自社製品「リモートＰＣアレイ」が、総務省の新ガイドラインに沿って地方自治体での導入が進み好調に推移していることが牽引する。また、米ＣＳＧ社との資本・業務提携の契約条件に沿った大型案件獲得に伴う収益も寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高１４０億７３００万円（前年同期比５１．８％増）、営業利益２４億８３００万円（同３．６倍）、純利益１６億８６００万円（同２．９倍）だった。



出所：MINKABU PRESS