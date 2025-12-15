この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【しまむら】アラフィフのXmas支度 2,200円の赤ニットで叶える大人の高見えドレスアップ #アラフィフファッション #しまむら #プチプラ #しまパト #しまむら購入品」を公開しました。クリスマスシーズンに向けて、しまむらで購入した鮮やかな赤色のニットを取り入れたコーディネートを紹介しています。

今回紹介されたのは、しまむらの「アウトシームHNPOナガ」。価格は税込み2,420円（本体価格2,200円）というプチプラアイテムです。ゆかりん氏は、ホームパーティーのような場面でも、クリスマスらしい服装で場を盛り上げるのが「大人の女」だと語ります。普段はあまり着ない色でも、しまむらのようなプチプラなら挑戦しやすいと、このニットを選んだ理由を説明しました。

このニットは、首元が詰まりすぎていないハイネックのデザインが特徴です。シルエットはゆったりとしており、お尻まで隠れる長めの丈感もポイント。ゆかりん氏は、一枚で着るだけでクリスマスの雰囲気を演出できると、その魅力を伝えています。動画では、レオパード柄のチュールスカートと合わせた華やかなパーティースタイルなどを提案しました。

特別な日のコーディネートは、気分を一層盛り上げてくれるはずです。クリスマスや年末年始のイベントに向けて、ワードローブの参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:06

鮮やかレッド！しまむらのクリスマスニット紹介
00:34

商品詳細と価格をチェック
01:10

大人の女性こそ楽しむべき「ホームパーティコーデ」とは
03:52

実際に着用！シルエットと丈感をレビュー
05:40

【コーデ提案】華やかなレオパード柄スカート合わせ

