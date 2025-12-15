・コリーがＳ高カイ気配、ディズニーＩＰ使用のオンラインゲーム開発と発表

・地域新聞社がＳ高、「生成ＡＩを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」の特許権利化

・アドテストが続急落、米半導体株の急落が相次ぐなか再び売り込まれ日経平均押し下げる

・山岡家がマド開け続騰、客数増加と価格改定効果で２６年１月期業績予想を上方修正

・ファンディノがＳ高カイ気配に張り付く、今１０月期営業５．３倍増益予想でサプライズ

・ＡＢＥＪＡが急速人気化、業績絶好調のフィジカルＡＩ関連として再脚光

・ＭＤＶに大量の買い注文、日本生命による買収報道「本日取締役会に付議」とコメント開示

・ＦＥＡＳＹがカイ気配切り上げ、今期連続最高益更新・大幅増配計画を評価

・ＹＥデジタルは大幅続伸、業績絶好調で安川電傘下のフィジカルＡＩ関連の一角としても存在感

・アドウェイズがカイ気配で逆行高、今１２月期営業利益大幅増額で底値圏からリバウンドの動き誘発

・ソフトバンクＧはウリ気配スタート、ナスダック大幅安のリスクオフで信用の投げ誘発も



