ＧＥＮＤＡ<9166.T>は大幅反落。前週末１２日取引終了後、第３四半期累計（２～１０月）連結決算を発表。売上高は１１９６億１０００万円（前年同期比５４．０％増）、純利益は２０億２５００万円（同２３．７％減）となった。純利益ベースで通期計画（５０億円）に対する進捗率は約４１％であり、これを懸念視する見方が広がっているようだ。



積極的なＭ＆Ａが寄与し大幅増収となった一方、のれん償却費などの計上が利益面で重荷となった。のれん償却前純利益は４６億７０００万円（同３２．８％増）だった。



あわせて取得上限５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６％）、または３０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は１２月１５日～来年４月３０日。



出所：MINKABU PRESS