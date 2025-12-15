¤À¤«¤é¥É¥à¥É¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏŽ¢ÆÈ¼«Ï©ÀþŽ£¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¡Ä¸µÀì¶È¼çÉØ¼ÒÄ¹¤ÎŽ¢Âç¼ºÇÔ¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëºÍÇ½Ž£
¢£¥É¥à¥É¥à¤Ï¹õ»ú´ë¶È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å2Ç¯8¥«·îÌÜ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¹õ»úÅ¾´¹¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥à¥É¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÇä¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÈÎ¤ÎÇä¾å¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹õ»úÃåÃÏ¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÄÌ´ü·è»»¤ÇºÇ½ª±×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹õ»ú¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çä¾å¤µ¤¨Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¶¿½¥¤È°¦Ãå¡¢´üÂÔ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤½¤Î·è°Õ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â5´üÏ¢Â³¤Î¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î²þ³×¡¢¥É¥à¥É¥à¤é¤·¤µ¤òÌÏº÷¤·¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤³¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿½ÐÅ¹
2021Ç¯¤Ï¡¢¿·Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤¬Â³¤¤¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï3·î¤ÎÀéÍÕ¸©¡Ö»Ô¸¶¤¾¤¦¤Î¹ñ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¾¤¦¤Î¹ñ¡×¤È¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¡×¤Î¾Ý¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢±à¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÅ¹¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤Å¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀßÆâ¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£Æþ±àÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾å¡¢µÙ±àÆü¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡ÖºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸½ÃÏ»ë»¡¤ò¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö½ÐÅ¹¤Î°ÕµÁ¡×
³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¤ò¤·¤Æ¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ë°ÕµÁ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï¡¢¿åÍá¤Ó¥·¥ç¡¼¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ý¤¬ÉÝ¤¯¤Æµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¾Ý¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿»×¤¤½Ð¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÅ¹¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜËÌ´Û¡×¤ò½ÐÅ¹¡£
¤½¤·¤Æ8·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤è¤ê¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¡ÊTREE¡õTREE's¡Ë¡×¤ò¿·¶¶¤Ë³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Á°¤ÎÏ»ËÜÌÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÅ¹Ì¾¡¢¥í¥´¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿Ê¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÆÈ¼«¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÆü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤«¤é¼èºà¤¬Æþ¤ê¡¢³«Å¹¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½ÐÅ¹¤È¹ç¤ï¤»¤ÆLOFT¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿36¼ï¤Î³«Å¹µÇ°¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¡¢¶¦Æ±ÈÎÇä¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¶¶¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¡×¤Ï1Ç¯¤ÇÅ±Âà
¤·¤«¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¤Î³«Å¹Ä¾Á°¤ËºÆ¤Ó¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÄó¶¡¤Ê¤É¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¡¢¼å¤êÌÜ¤Ëã®¤êÌÜ¤Ç¡¢Å¹¤ò¹½¤¨¤¿¥Ó¥ë¤ò¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¹¤ë·×²è¤¬Éâ¾å¡£¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¤Ï1Ç¯¤Û¤É¤ÇÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´üÂÔ¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¤³¤Î½ÐÅ¹¤ò¡Ö¼ºÇÔ¡×¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
º£²ó³«Å¹¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ä¡¢LOFT¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¶¦Æ±ÈÎÇä¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ª¤«¤²¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Â¾Å¹¤ÎÇä¾å¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Ê»¤»¤Æ¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óLOFT¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥É¥à¥É¥à¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Íâ·î¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¶äºÂ¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¤Þ¤À¡¢¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿¡Ö¶äºÂ¥¹¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Î¼ÒÄ¹ÍÍ¤¬ÍèÅ¹¤µ¤ì¡¢ÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ£¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶äºÂ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¡Ö¸µ¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëÊª·ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤ªÍ¶¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¶äºÂ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Ä¥ê¡¼¥º¤ÎÅ±Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤È¤½¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥À¥á¤â¤È¤ÇÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤«¤é¶ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¶äºÂ¤ËÅ¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¶¶¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿Íâ·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¶äºÂ¤ÇÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼PLUS¶äºÂÅ¹¡×¤ËÅ¹Ì¾¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¶äºÂ¤Ø¤Î±ÉÅ¾¡£¿·¶¶Å¹¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¾ö¤à¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·¶¶Å¹¤ò¾ö¤ó¤À¤³¤È¤ò¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡¢¶äºÂ¤Ø¤Î±ÉÅ¾¤Ï¡ÖÀ®¸ù¡×¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤É¤¦²Öºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ï¡ÖÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö±é²ñ¤ä¼èºà¤Ç¼ºÇÔÃÌ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
ËèÇ¯¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú·ô¤È¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¡×¥°¥Ã¥º¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿Ê¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÇ¯¡¢²Æ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¡Ö²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÃ´Åö¼Ô¤Ï¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ë¤µ¤ÇÇä¾å¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤7·î¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Çä¤ì»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤Æ¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¡¢·î´Ö¤ÎÇä¾å¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬Ê¡ÂÞ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤ÇÇä¤ì¤ÆÅöÁ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÈ¾¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»×¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ß¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤º¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ÆÊª»ö¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤é¡¢¼ºÇÔ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö°ì²áÄø¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ËÃúÇ«¤Ë¹Í»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¥×¥é¥¹¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¬¤¬Æ¯¤½Ð¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¸«Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¼ý³Ï¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼ý³Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥É¥à¥É¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¡×
¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¾Ý¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸½ºß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï°ìÉô¤Î´ÇÈÄ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂÎÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¶áÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¡×Âè2ÃÆ¡¢²«¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÇò¤¤¼ª¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿Ãç´Ö¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÂç¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¹¥¤¤ÎÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀÖ¤¤¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤â¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤Ë¤âÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢4¿§ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ø¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¹ØÆþ´õË¾¼ÔÂ³½Ð
¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¤É¤à¤³¡×¡¢ÎÐ¤Î¡Ö¤É¤à¤µ¤ó¡×¡¢²«¿§¤Î¡Ö¤É¤à¤¿¤í¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿§¤Ï¡Ö¤É¤à¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ä¶È¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¡Ö³°¹ñ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤¿ºÝ¤Ë¡¢»ä¤¬¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¡Ö¤É¤à¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÅö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¡ÖWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¸µÍèÌîµå¹¥¤¤Î»ä¤Ï¡¢¥É¥à¥É¥à¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤Èµ¤¤Å¤¡¢½ã¿è¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤Î¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¹ÂÎ¤¬º°¤Ç¼ª¤¬ÀÖ¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸ÇÛ¿§¡Ä¡Ä¡ª¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö»ø¥«¥é¡¼¤Î¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó ´ñÀ×Åª¤Ë1Æ¬¤À¤±»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ôWBC·è¾¡ ¡ô»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤È¡¢ÇÛ¿§¤òµÕ¤Ë¤·¤¿Æ¹ÂÎ¤¬ÀÖ¤Ç¼ª¤¬º°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âºî¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡Ö¤É¤à¤ß¡×¡Ö¤É¤à¤Ø¤¤¡×
ÈÎÇä¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì¿Ì¾¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢Ì¾Á°¤ò¸øÊç¡£
±þÊçÁí¿ô¤Ï3000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢ÀÖ¤¤Æ¹ÂÎ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¤É¤à¤ß¡×¤Ë¡¢º°¤ÎÆ¹ÂÎ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¤É¤à¤Ø¤¤¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×12Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¤Ä¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤°¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤äÆüÍÑ»¨²ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¥°¥Ã¥º¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·ÊÉÊ¤Ê¤É¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¥É¥à¥É¥à¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤ò¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä¥É¥à¥É¥à¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò½Ð¤¹¡¢ÆÈ¼«¤ÎÏ©Àþ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Îã¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¤â¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄêÃå¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï½é¤á¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÄêÃå¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Â»ÆÀ´ªÄê¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡£
¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥É¥à¥É¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é´°À®¿Þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ÊÃæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤â¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Á°Îã¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯ÉÔÂ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¼å¤ß¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ï¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤½¤ì¤¬À©¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â°Õ³°À¤Î¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤¢¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ä»×¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿³Ì¤Ë¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¿´¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò°ú¤´ó¤»Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¿´¶¯¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
Æ£ùõ Ç¦¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë
¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÒÄ¹
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡½÷»ÒÃ»´üÂç³ØÂ´¡£À¯¼£²È¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢39ºÐ¤Þ¤ÇÀì¶È¼çÉØ¡£¤·¤«¤·É×¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¥®¥ã¥ë¥Ö¡¼¥à¤Îº¢¤ÎSHIBUYA109¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹Ä¹¡£Å¹¤ÎÇä¾å¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¤¬¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î°ã¤¤¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤ÈÂÐÎ©¤·¡¢Âà¿¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤·¤Î¤°¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤Å¹ÊÞ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢µï¼ò²°¤ò³«¶È¡£¤¹¤ë¤ÈÎÁÍý¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤äÀÜµÒ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç°ìÌö¿Íµ¤Å¹¤Ë¡£¤½¤ÎÏÓ¤ò¾ïÏ¢µÒ¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥É¥à¥É¥à¤Î¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¸ÜÌä¤Ë¡£¡Ö¼êºî¤ê¸ü¾Æ¤¤¿¤Þ¤´¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥É¥à¥É¥àÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤ï¤º¤«9¥«·î¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¡£¡Ö´Ý¤´¤È!!¥«¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥à¥É¥à¤Î¶ÈÀÓ¤Ï³Î¼Â¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
----------
¡Ê¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÒÄ¹ Æ£ùõ Ç¦¡Ë