この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が緑内障対策を解説!『緑内障を悪化させない!治療効果がアップする!手もみセラピー』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、YouTubeチャンネル「手もみスト 音琶麗菜」で『緑内障を悪化させない!治療効果がアップする!手もみセラピー』と題した動画を公開した。健康診断や眼底検査で緑内障の可能性を指摘された人に向けて、病気の進行を抑え、医療機関での治療効果を高めるための手もみセラピーが紹介されている。



動画の冒頭で音琶氏は、緑内障は一度狭くなった視野を元に戻すことが極めて難しい病気であると説明する。今回紹介する手もみセラピーは、病気を治すものではなく、あくまで医療機関での治療効果を高めるための補助的なケアであると位置づけられている。手のひらの反射区を刺激することで血流を促し、治療の補助とすることが目的である。



音琶氏が紹介する反射区は3つに絞られている。1つ目は目の反射区である。人差し指と中指の爪の際に位置し、左手は右目、右手は左目に対応する。爪の角と角を使って挟むように7秒間押すことで、目に栄養や酸素を届け、老廃物の排出を促すとされる。



2つ目は肝臓の反射区である。右手の薬指延長線上、骨の下あたりに位置する。東洋医学では肝臓が疲れると目も疲れるとされており、緑内障対策として肝臓の反射区を刺激することに意義があると音琶氏は述べる。親指を斜めに置いて7秒間押し、痛みを感じる手前で圧を調整することが推奨されている。



3つ目は腎臓の反射区である。中指の延長線上に位置し、左手は左の腎臓、右手は右の腎臓に対応する。目は血管が多く血圧の影響を受けやすいため、血圧調整に関わる腎臓の反射区を刺激することが効果的であると説明されている。7秒間押す際には回転させるなどの追加的な刺激も可能とされる。



音琶氏は各反射区につき7秒を目安とし、1日に3セット程度行うことを推奨している。また、実践と合わせて水分をこまめに摂取することも勧めている。手もみセラピーはあくまで治療の補助であり、医療機関での治療を継続することが前提であると再度強調されている。



緑内障の進行に不安を抱える人々にとって、医療機関での治療と並行して日常に取り入れられる補助的ケアの選択肢が示されたものである。