·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç¢ªÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä»ô¤¤¼çÇú¾Ð¤Î¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¤¬960ËüÉ½¼¨¡Ö2ÉÃ¤¯¤é¤¤¤ÇÁð¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë£÷¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¿¶Á
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢959.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤µ¤é¤Ë5.1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§·¤²¼¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç¢ªÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä»ô¤¤¼çÇú¾Ð¤Î¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¡Û
·¤²¼Ã¦¤°¤ÎÂ®¤¹¤®¤ëwww
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ß¤Í¤³¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®¤µ¤Ê·¤²¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍçÂÇÉ¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤°¤ËÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸å¤íÂ¤ò¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤È¹âÂ®¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ýー¤ó¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç·¤²¼¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤âÇú¾Ð¡£¡Ö·¤²¼Ã¦¤°¤ÎÂ®¤¹¤®¤ëwww¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î·¤²¼Ã¦¤®¤ËXÌ±Çú¾Ð
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·¤²¼¤òÃ¦¤¤¤Ç¤ß¤»¤¿¡¢¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2ÉÃ¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÇÃ¦¤²¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥Ú¥Ú¥Ú¥Ú¥Ã¡ª¡×¡Ö»×¤ï¤º¥¢¥Ë¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ä¤¤ß¤Í¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ä¤¤ß¤Í¤³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£