¡¡²£ÉÍFC¤Ï12·î13Æü¡¢FW»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤È2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î»³ÅÄÂç±ÛSSS¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£º£µ¨¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤Èµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö76¡×¤«¤é¡Ö7¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£Íèµ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë