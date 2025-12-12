¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¼Ì¿¿ÁûÆ°¤Î¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¾Î¹æ¤Ï¤¯Ã¥¤Ë¡¡ËÜ¿Í¡Ö°Õ¿Þ¤»¤º¡×¤â...¼çºÅ¼Ô¡Ö¹ÔÆ°¤ÈÀÕÇ¤¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×
¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡×¥µ¥é¡¦¥¶¥Õ¥Á¥§»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶¨²ñÂ¦¤¬12·î11Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´°Á´¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µ¥é»á¤Ï9·î¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢11·î³«ºÅ¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥é»á¤¬ÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»úËë¤Ç¡ÖÃæ²ÚÎÁÍý¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬³È»¶¡£¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÙèÙé¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥µ¥é»á¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂç½°»æ¡ÖIlta-Sanomat¡×¤Ï12·î1Æü¤Î¥¦¥§¥Öµ»ö¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤Ç¤³¤á¤«¤ß¼þÊÕ¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÊó¤¸¤¿¡£8Æü¤Ë¤Ï¥µ¥é»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö·è¤·¤Æ»ä¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤äº¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï11Æü¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï1931Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¾Î¹æ¤Ï¡ÖÂº·É¡¢Ê¿Åù¡¢ÀÕÇ¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤òÀ¤³¦¤ËÂåÉ½¤¹¤ëÎ©¾ì¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñºÝÅª¤Ë¤â¿¼¤¤½ý¡¢¼ºË¾¡¢·üÇ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¹¶·âÅª¤ÇÍ³²¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´°Á´¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤¬Í¿¤¨¤¿Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡£¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤â·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤È¤·¤Æ...¾Î¹æ¤Ï¤¯Ã¥¡õ¼¡ÅÀ¼Ô¤Ë°Ü¾ù
¶¨²ñÂ¦¤ÏÀìÌç²È¤È¶¨µÄ¤·¡¢¥µ¥é»á¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢°ìÏ¢¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Æñ¤·¤¯¤âÉ¬Í×¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¡¦¥¶¥Õ¥Á¥§¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾Î¹æ¤Ï¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·èÄê¤Ï¸Ä¿Í¤Î¿Í´ÖÅª²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬¹ñ²È¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤ÊÂåÉ½Ìò¤òÃ´¤¦¾ì¹ç¡¢¹ÔÆ°¤ÈÀÕÇ¤¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÇØ·Ê¡¦³°¸«¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ê´¶¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥é»á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¡¢¡Ö¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾Î¹æ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÀÕÇ¤¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò³ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥é»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Õºá¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î»öÂÖ¤ò¤¤¤«¤Ë¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤â·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂç²ñµ¬Äê¤È´·Îã¤Ë½¾¤¤¡¢¾Î¹æ¤Ï¼¡ÅÀ¼Ô¤Ë°Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
