山口智監督率いるU−18日本代表がメンバー発表！…SBSカップでスペインらと対戦へ

　日本サッカー協会（JFA）は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU−18日本代表のメンバーを発表した。

　山口智監督の初陣となる2025 SBSカップ国際ユースサッカーは今月15日から21日にかけて静岡県内で開催され、U−18日本代表は18日に静岡ユース、20日にU−18スペイン代表、21日にU−18オーストラリア代表と対戦する。

　メンバーはJリーグのユースチームに所属している選手が大半を占める構成に。すでにトップチームデビューを飾っている徳⽥誉（鹿島アントラーズ）や新川志音（サガン鳥栖U−18）らが名を連ねたほか、高体連からは中野陽⽃と福島和毅（神村学園）、久保遥夢（前橋育英）、⼤⽯脩⽃（鹿児島城西）の4名が選出された。また、4名がトレーニングパートナーとして15日から18日までチームに帯同することも明かされている。

　今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK
1　萩裕陽（名古屋グランパスU−18）
12　⼩川煌（サンフレッチェ広島ユース）

▼DF
16　松本果成（湘南ベルマーレ）
2　佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
3　秦樹（横浜FCユース）
5　中野陽⽃（神村学園）
18　酒井舜哉（RB大宮アルディージャU−18）
15　鈴⽊楓（FC東京U−18）
4　久保遥夢（前橋育英）

▼MF
7　⽊實快⽃（ギラヴァンツ北九州）
14　福島和毅（神村学園）
6　和⽥直哉（浦和レッズユース）
10　仲⼭獅恩（東京ヴェルディユース）
17　中積爲（ガンバ大阪ユース）

▼FW
13　徳⽥誉（鹿島アントラーズ）
11　⼤⻄利都（名古屋グランパスU−18）
8　新川志⾳（サガン鳥栖U−18）
9　⼤⽯脩⽃（鹿児島城西）

▼トレーニングパートナー
原湊⼠（サンフレッチェ広島ユース）
篠崎健⼈（市立船橋）
松野泰知（FC東京U−18）
⼩川尋⽃（川崎フロンターレU−18）