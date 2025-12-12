山口智監督率いるU−18日本代表がメンバー発表！…SBSカップでスペインらと対戦へ
日本サッカー協会（JFA）は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU−18日本代表のメンバーを発表した。
山口智監督の初陣となる2025 SBSカップ国際ユースサッカーは今月15日から21日にかけて静岡県内で開催され、U−18日本代表は18日に静岡ユース、20日にU−18スペイン代表、21日にU−18オーストラリア代表と対戦する。
メンバーはJリーグのユースチームに所属している選手が大半を占める構成に。すでにトップチームデビューを飾っている徳⽥誉（鹿島アントラーズ）や新川志音（サガン鳥栖U−18）らが名を連ねたほか、高体連からは中野陽⽃と福島和毅（神村学園）、久保遥夢（前橋育英）、⼤⽯脩⽃（鹿児島城西）の4名が選出された。また、4名がトレーニングパートナーとして15日から18日までチームに帯同することも明かされている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
1 萩裕陽（名古屋グランパスU−18）
12 ⼩川煌（サンフレッチェ広島ユース）
▼DF
16 松本果成（湘南ベルマーレ）
2 佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
3 秦樹（横浜FCユース）
5 中野陽⽃（神村学園）
18 酒井舜哉（RB大宮アルディージャU−18）
15 鈴⽊楓（FC東京U−18）
4 久保遥夢（前橋育英）
▼MF
7 ⽊實快⽃（ギラヴァンツ北九州）
14 福島和毅（神村学園）
6 和⽥直哉（浦和レッズユース）
10 仲⼭獅恩（東京ヴェルディユース）
17 中積爲（ガンバ大阪ユース）
▼FW
13 徳⽥誉（鹿島アントラーズ）
11 ⼤⻄利都（名古屋グランパスU−18）
8 新川志⾳（サガン鳥栖U−18）
9 ⼤⽯脩⽃（鹿児島城西）
▼トレーニングパートナー
原湊⼠（サンフレッチェ広島ユース）
篠崎健⼈（市立船橋）
松野泰知（FC東京U−18）
⼩川尋⽃（川崎フロンターレU−18）
