シルバーライフ<9262.T>が大幅反落している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（８～１０月）単独決算は、売上高４０億３０００万円（前年同期比１１．２％増）、営業利益１億９８００万円（同１４．４％増）、純利益１億４２００万円（同９．３％増）と２ケタ営業増益となったものの、上期計画に対する進捗率が４３％にとどまっていることが嫌気されているようだ。



ＦＣ加盟店向け、直販・その他、高齢者施設等向けの全ての販売区分で売上が伸長し、なかでも高齢者施設等向け冷凍食材や直販・その他の冷凍弁当が伸長した。前期第３四半期からの宅配便の値上げにより運賃が増えたが、店舗配送のルート便への切り替えなどにより営業増益を確保した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１５５億円（前期比３．９％増）、営業利益１０億４０００万円（同２２．３％増）、純利益８億１０００万円（同１５．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS