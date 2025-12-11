【カルディ】今買うのはコレ！年間600品購入マニアが選んだ「すごいの出た」逸品とは？

この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】すごいの出た！今買うのはコレ！！年間600アイテム買うマニアの購入品紹介✨」と題した動画を公開。年間600以上のアイテムを購入するというカルディマニアのなかべぇさんが、新商品や季節限定品を含む多数の購入品を正直にレビューしている。



動画では、クリスマスシーズンに向けたお菓子から、手軽に調理できる惣菜の素まで、幅広いジャンルの商品が紹介された。なかでも注目すべきは、新商品の「紅生姜のかき揚げ」だ。なかべぇさんは、そばに乗せて実食し、「思っていたより赤い」「パッケージとはぜんぜん違う」とその見た目に驚きつつも、「程よく紅生姜の風味を楽しめて美味しい」と評価。1つ118円という価格にも「このボリュームでは嬉しい」と満足感を示した。



一方で、正直なレビューも健在だ。初めて購入したというインスタントコーヒー「クライス ソフトブレンド」については、「特徴があまりないコーヒーだな」「酸味も苦味もコーヒーの香りもあまり感じず」とやや辛口な評価を下し、「よく言えば飲みやすい…かな」とコメントした。



また、「レンジでタッカンマリの素」の調理シーンでは、水を入れるのを忘れてレンジ加熱してしまうというハプニングも。それでも「旨みとコクがあってめっちゃ美味しい」と味は絶賛しており、商品のポテンシャルの高さがうかがえる。動画の最後には、今回購入した中でのオススメNo.1として「コーヒー豆チョコレート ダーク＆ミルク」を挙げ、「大人の贅沢なチョコレートでクセになる美味しさ」と締めくくった。