ガスト&バーミヤン「33％OFFクーポン」全22品を対象に、15日間限定【年末感謝祭】
すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」は、12月11日から12月25日まで『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』の配布キャンペーンを開催する。
対象メニューは「ガスト」12品、「バーミヤン」10品の計22品。クーポンの配布は、すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、バーミヤン公式X(@bamiyan_CP)、すかいらーく公式Instagramで行う。
ガスト&バーミヤン『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』〈ガスト『33%OFFクーポン』対象メニュー〉
ガストの対象メニューは以下の通り。価格表記はすべて税込。
〈1〉チーズINハンバーグ
【通常価格】700〜800円
【クーポン価格】469〜536円
※231〜264円引き
ガスト「チーズINハンバーグ」
〈2〉鉄板ハンバーグミックスグリル
【通常価格】840〜940円
【クーポン価格】562〜629円
※278〜311円引き
ガスト「鉄板ハンバーグミックスグリル」
〈3〉チキテキスパイス焼き
【通常価格】790〜990円
【クーポン価格】529〜663円
※261〜327円引き
ガスト「チキテキスパイス焼き」
〈4〉ペペロンチーノ
【通常価格】620〜790円
【クーポン価格】415〜529円
※205〜261円引き
ガスト「ペペロンチーノ」
〈5〉うな重(吸い物･漬物･追いだれ付き)
【通常価格】1,490円
【クーポン価格】998円
※492円引き
ガスト「うな重(吸い物･漬物･追いだれ付き)」
〈6〉山盛りポテトフライ
【通常価格】400〜450円
【クーポン価格】268〜301円
※132〜149円引き
ガスト「山盛りポテトフライ」
〈7〉ラッキーチーズINハンバーグセット
【通常価格】900〜1,000円
【クーポン価格】603〜670円
※297〜330円引き
〈8〉蜜いもとマロンのサンデー
【通常価格】690円
【クーポン価格】462円
※228円引き
〈9〉アサヒスーパードライ(ジョッキ)
【通常価格】540〜590円
【クーポン価格】361〜395円
※179〜195円引き
〈10〉海老アボカドとケールのサラダ(S)
【通常価格】460〜560円
【クーポン価格】308〜375円
※152〜185円引き
〈11〉おつまみカキフライ(2コ)
【通常価格】440円
【クーポン価格】294円
※146円引き
〈12〉ソフトクリーム
【通常価格】250円
【クーポン価格】167円
※83円引き
〈1〉レタスチャーハン(スープバー付き)
【通常価格】769円
【クーポン価格】515円
※254円引き
バーミヤン「レタスチャーハン」
〈2〉油淋鶏
【通常価格】769円
【クーポン価格】515円
※254円引き
バーミヤン「油淋鶏」
〈3〉武蔵野麻婆
【通常価格】659円
【クーポン価格】441円
※218円引き
バーミヤン「武蔵野麻婆」
〈4〉エビチリ熱々おこげ(スープバー付き)
【通常価格】1,099円
【クーポン価格】736円
※363円引き
バーミヤン「エビチリ熱々おこげ」
〈5〉やわらか鮑の麻辣湯
【通常価格】1,429円
【クーポン価格】957円
※472円引き
バーミヤン「やわらか鮑の麻辣湯」
〈6〉キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉
【通常価格】549円
【クーポン価格】367円
※182円引き
バーミヤン「キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」
〈7〉海老マヨネーズ
【通常価格】549円
【クーポン価格】367円
※182円引き
〈8〉ハイボール
【通常価格】384円
【クーポン価格】256円
※128円引き
〈9〉珈琲ゼリー
【通常価格】274円
【クーポン価格】183円
※91円引き
〈10〉「100日発酵」紹興酒5年熟成(グラス)
【通常価格】219円
【クーポン価格】146円
※73円引き
「ガスト」では11月20日から、すかいらーくアプリなどで、キッズ&アルコールメニューを対象とした半額クーポンの配布も行っている。
◆キッズメニュー
〈1〉キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム･お子さまドリンクバー付き)
【通常価格】700〜800円
【クーポン価格】350〜400円
キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム･お子さまドリンクバー付き)
〈2〉キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム･お子さまドリンクバー付き)
【通常価格】590円
【クーポン価格】295円
キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム･お子さまドリンクバー付き)
〈3〉低アレルゲンハンバーグカレープレート(ポイント&ミニアイテム･オレンジドリンク付き)
【通常価格】700〜800円
【クーポン価格】350〜400円
低アレルゲンハンバーグカレープレート(ポイント&ミニアイテム･オレンジドリンク付き)
〈4〉キッズビッグハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム･お子さまドリンクバー付き)
【通常価格】750〜850円
【クーポン価格】375〜425円
◆アルコール
〈1〉レモンサワー/角ハイボール
【通常価格】各340〜440円
【クーポン価格】各170〜220円
ガスト「レモンサワー」「角ハイボール」
〈2〉甘くないレモンサワー
【通常価格】340〜440円
【クーポン価格】170〜220円
〈3〉イタリアンワイン サンタ･カンパネラ《グラス》(白)
【通常価格】190〜240円
【クーポン価格】95〜120円
〈4〉イタリアンワイン サンタ･カンパネラ《グラス》(赤)
【通常価格】190〜240円
【クーポン価格】95〜120円
すかいらーくレストランツは、「この機会にぜひガスト･バーミヤンにて、年の瀬の団らん時間をお楽しみください」としている。なお、商品の盛り付け･内容･クーポンは、予告なく変更または中止となる場合がある。