「今年1番の衝撃だった」鹿又がそう語った理由は!? 「TW777」をインプレッション

毎年、100本以上の新作ドライバーを打つ鹿又。

昨年のHONMA「TW767」は厳しい評価だったが、

新作の「TW777」は今年1番の衝撃だと絶賛した。

HONMAのTW777のドライバーは、3本とも1球目からナイスショットが打てました。なかなか、そういうドライバーはありません。私が考えるやさしいドライバーの定義は、フェースをスクエアに戻しやすいこと。一般的に慣性モーメントが大きいドライバーは振りにくさ・構えにくさがありますが「TW777 MAX」は構えやすいし、フェースを返しやすい。

「前作からボールスピードが2m/秒近く上がっています」（鹿又）

「ドライバーは3タイプとも個性がまったく違うやさしさがあるので、シリーズ全体のターゲット層が広い」（鹿又）

「TW777」は、1球目から強いストレートボールが打てました。オーソドックスでクセがないドライバーで、フェースをスクエアに戻しやすいだけではなく、ドロー、フェードも打ち分けやすい。そして「TW777 360Ti」は操作性がよく、今まで打ったミニドライバーのなかで1番やさしかったです。

データ計測をして驚いのは、ボール初速が速いこと。前作と比較すると2m／秒近くは速くなっていました。キャリーで7、8ヤードは飛距離が伸びています。デザインの変化にも驚きましたが、性能の進化も衝撃的でした。

鹿又インプレッション

芯に当てやすいし

芯を外しても飛ぶ

高慣性モーメント系のドライバーとしては圧倒的に構えやすくて、振りやすい。1球目から芯に当てやすいし、芯を外しても飛距離ロスが少ない。つかまりがよくてハイドローでキャリーを出せます。

【SPEC】

●体積／460cc●ロフト角／9、10.5、12度●長さ／45.5インチ●重さ／約306g（フレックスS）●シャフト（フレックス）／VIZARD for TW777（R、SR、S）●価格／10万7800円

強いストレートボール！

「LS系」にも調整できる

寛容性、操作性、振りやすさのバランスがよいドライバーで、強いストレートボールが打てます。前後のウェイトを逆にするとロースピン系になるので、HS45m/秒以上のアスリートでも使えます。

【SPEC】

●体積／460cc●ロフト角／9、10.5度●長さ／45.5インチ●重さ／約311g（シャフト50S）●シャフト（フレックス）／VIZARD BLUE（50S、60S）●価格／10万7800円

トップクラスのやさしさに

HONMAらしい打感

ミニドライバーとしては最大級のヘッドサイズで、構えたときからやさしさを感じました。打ち出しが高いのでドライバーが苦手な人にオススメ。フルチタンでHONMAらしい極上の打感です。

【SPEC】

●体積／360cc●ロフト角／11.5度●長さ／43.5インチ●重さ／約321g（シャフト50S）●シャフト（フレックス）／VIZARD BLUE（50S、60S）●価格／8万5800円

「軽・硬系」で軌道が安定する

3本とも特徴は違いますが、共通点は50g台でも硬さがあって、スイング軌道が安定すること。「BLUE」は粘り系、「RED」は走り系です。

VIZARD for TW777

【SPEC】●フレックス／R、SR、S ●重量／51g（S）●長さ／1150mm●トルク／6.15度（S）●先中調子

VIZARD BLUE

【SPEC】●フレックス／R、S（50S） ●重量／56g（50S）●長さ／1150mm●トルク／4.1度（50S）●中元調子

VIZARD RED

【SPEC】●フレックス／R、S（50S） ●重量／55g（50S）●長さ／1150mm●トルク／4.05度（50S）●先中調子

TW777

FW・UT・IRONラインナップ

TW 777 MAX FW 名器「LB GET」のソールを現代風に

FW、UTには往年の名器LB GETのソール「GETソール」を復元。2本のレールによって心地よい抜け感を実現した。

【SPEC】

●ロフト角（番手）／15（3W）、18（5W）、21度（7W）●長さ／43インチ（3W）●重さ／約325g（5W・S）●シャフト（フレックス）／VIZARD for TW777（R、SR、S）●価格／6万3800円

TW777 FW FWにも前後に「可変ウエイト」を搭載

ゲタ状ソールによる抜けのよさに加え、前方に16.5g、後方に3.5gの可変ウエイトを搭載し、チューニングが可能。

【SPEC】●ロフト角（番手）／15（3W）、16.5（4W）、18（5W）、21度（7W）●長さ／43インチ（3W）●重さ／約328g（5W・50S）●シャフト（フレックス）／VIZARD BLUE（50S、60S）●価格／6万3800円 ※4、7Wは2月発売予定

TW777 PCB MAX IRON MAXユーザーに合う飛び系アイアン

安心感のある大きめのヘッドとフルカップフェース構造によって、ミスヒットに強く、飛距離性能も高い。

【SPEC】（#７）●ロフト角／28度●長さ／37インチ●重さ／約421g（スチール・フレックスS）●シャフト／N.S. PRO 950GH neoなど●価格／13万7500円（5本セット・#6～10）、2万7500円（単品1本・5I、11I、AW、SW）

TW777 UT 「高比重ウエイト」で飛んで、止まる！

FW同様の「GETソール」を採用。ソール内部に高比重ウエイトを搭載して飛んで、止まるUTになった。

【SPEC】●ロフト角（番手）／19（3U）、22（4U）、25（5U）、28度（6U）●長さ／40.5インチ（3U）●重さ／約353g（4U・S）●シャフト（フレックス）／VIZARD for TW777（R、SR、S）など●価格／5万2800円

【問い合わせ先】

本間ゴルフ

https://honmagolf-ec.com/

構成＝野中真一 写真＝相田克己 協力＝本間ゴルフ、日神グループ平川CC