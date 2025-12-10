ドラマ考察YouTuberが指摘、『良いこと悪いこと』に隠された「ターボー監視」の背景。警察の捜査網はどこまで張り巡らされていたのか？
ドラマ考察系ユーチューバーの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 ターボーは初めから警察にマークされてる！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いこと悪いこと』の登場人物、ターボー（森本慎太郎）が物語の初期段階から警察に容疑者としてマークされていたことを示す伏線について詳細に解説した。
動画ではまず、警察署内で交わされた刑事たちの会話シーンに注目。金田刑事（木津つばさ）が吉岡刑事（玉田志織）に「小山っていう男はどうだった？」と尋ねる場面で、吉岡刑事が「はい、1週間前に日本に戻ってきてます。基本、会社とホテルの往復ばかりです。不自然なくらいに」と返答。投稿者は、このやり取り自体が、警察がターボー（本名：小山隆弘）の帰国後の行動を詳細に把握し、監視していたことの証左だと指摘した。
さらに、捜査本部のホワイトボードに貼られたターボーの写真にも言及。金田刑事が「全員同級生…あとは、動機。小学校の時、ねぇ…」と語りながらターボーの写真に視線を向ける描写から、警察が早い段階で同級生全員をリストアップし、その中でも特にターボーを重要参考人と見なしていたことがうかがえると分析する。
これらの描写は、過去のシーンとも符合するという。投稿者は、第4話でターボーが社内で「先程、警察の方がお話を、と訪ねてきました」と社員から報告を受けるシーンを振り返り、「こんなに警察から、何回も事情聴取されてる人、他にいましたっけ？」と問いかける。このことから、「つまり、ターボーの名前しか挙げられてないと僕は思います」と述べ、一連の事件においてターボーが警察から最重要人物としてマークされているのは明らかだと結論付けた。
動画の締めくくりとして、投稿者はこれらの巧妙に仕掛けられた伏線に触れ、物語の核心に迫る重要なポイントであると強調。視聴者に対し、今後の展開を予想する上での大きなヒントになると投げかけている。
