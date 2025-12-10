「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」を理念に掲げる「スパゲッティーのパンチョ」が、この冬もやってくれました。12月16日、期間限定メニュー「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」を発売します。

パンチョの名物裏メニュー「白ナポ（塩カルボナーラ風にんにくスパゲッティー）」をベースに、「シュクメルリ（ジョージアの伝統料理）」風に“魔改造”したというこの一品。にんにく好きにはたまらない、背徳感たっぷりの仕上がりになっているようです。

■ 具材にはにんにく丸揚げも これでもかというほどのスタミナ仕様

ソースは、たっぷりのにんにくをベースにしたホワイトクリームに、濃厚チーズを溶け込ませたコク深い味わい。具材には鶏もも肉、ベーコン、しめじ、ブロッコリー、さつまいもに加え、なんと「にんにく丸揚げ」までゴロゴロ投入されているという、これでもかというほどのスタミナ仕様です。

さらにトッピングには「餃子の皮チップス」が添えられており、砕きながら中央の卵黄と絡めることで、食感とコクの変化を楽しめるとのこと。にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい逸品に仕立てられています。

■ 大サイズはなんと総重量1kg超えの衝撃

そして気になるボリュームですが、ここにもパンチョらしさは健在。麺量300g、総重量約750gの「小」（1290円）と、麺量500g、総重量約1050gの「大」（1490円）の2種類が用意されています。

「大」サイズの総重量1kg超えにも驚かされますが、「小」サイズでも750gあるので、一般的なパスタの感覚で頼むと大変なことになりそう。なお、容器代プラス100円でテイクアウトも可能となっているので、にんにくを気にする方は自宅でがっつり楽しむのも良いでしょう。

名物の極太2.2mm麺と濃厚にんにくシュクメルリ風具沢山シチューが絡みあい、「これも白ナポって言えるの？」とナポリスト（ファン）からツッコミが入るかもしれないという、渾身のセルフ魔改造パスタ。寒さを吹き飛ばすニンニクパワーと、お腹いっぱいの幸せを味わえそうです。

「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」は、「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店にて12月16日より提供開始。販売終了は2026年1月末を予定しています。

