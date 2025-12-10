〈《公訴時効から50年》3億円事件の本当の犯人は？「担当刑事の説はつじつまが合わない」松本清張が唱えていた“もうひとつの説”〉から続く

現金輸送車に積まれた約3億円の現金を、白バイ警官に扮した人物が奪って逃げた1968年の「3億円事件」。犯人が捕まらないまま公訴時効が成立し未解決事件となってから、今年で50年になる。

【画像多数】犯人が乗り捨てた白バイ、車の窓から見えるジュラルミン製トランク、捜査を指揮した昭和の名刑事など…3億円事件に関する貴重な白黒写真を見る

昭和を代表する作家・松本清張は事件を元にした短編『小説 3億円事件』の中で、真相を追求しようと試みている。担当刑事とは意見を異にする、清張が唱えた"新たな犯人像"とは……。ここでは『昭和未解決事件 松本清張の推理と真犯人X』（宝島社）より、一部を抜粋して紹介する。



3億円強奪事件の犯人モンタージュ写真として発表された手配写真。信頼性に対する疑問から1974年12月に正式に破棄された ©時事通信社

◆◆◆

事件直後に自殺した少年の存在

清張は、事件の発生と経過を説明したうえで、次のように書いている。

〈〈こうしたなかで、注目してよい状況が一つ起った。それは強奪事件が発生した1週間目の1968年12月17日の朝、三鷹市で、22歳の若者が自殺したことである。彼はその日の未明に青酸カリを紅茶に入れて飲んだ。三鷹市は府中市の東に隣接している。 その青年は、姉夫婦のいる三鷹市内のアパートに同居していた。両親は早く死んでいる。 夫は29歳で、都内の警備会社に勤めている。警備会社の社長が彼の伯父で、その社長はもと警察官僚で、公安方面を担当した幹部であった。〉〉

ここに登場する22歳の若者、「浜野健次」こそ、3億円事件の真犯人ではないかとささやかれ続けてきた当事者である。

実際の「浜野」は19歳の少年だった。自宅は国分寺市にあり、同居していたのは姉夫婦ではなく、両親である。自殺したのは12月15日深夜であった。そして少年の父は、現職の白バイ隊員だった。

清張が、こうした事実関係を意図的に変更したのは、生存している関係者に対する配慮や訴訟リスクを勘案してのことだったと思われる。

実際の捜査では、単独犯説を唱えた平塚八兵衛がこの19歳の少年を早々に「シロ」と判定したため、不良少年グループのメンバーだった少年の周囲には捜査が及ばなかったともささやかれた。

清張が推理する4つの根拠

清張は浜野健次が犯行に関与したことを認めたうえで、あくまで単独犯ではなく、複数犯であったとの推理を展開する。

その根拠は主に次のようなものだった。

（1） 警視庁の推理（具体的には捜査を指揮した平塚八兵衛の推理）によれば、犯人は逃走用のカローラなどを付近各所に配置するなど、当日朝の事前工作において合計21分も雨のなか徒歩で移動していることになっているが、その姿を目撃したという証言がないのは不自然。複数犯であれば、徒歩で移動する理由はなくなる。

（2） 犯行に使われた偽装白バイについて、事件当日朝、現場近くの栄町にあった空き地（「第3現場」と呼ばれる）で牛乳配達員の大学生（午前6時ごろ）や、別の男性（午前9時5分ごろ）らに目撃されている。牛乳配達員は「バイクはエンジンがかかったままシートをかぶせられた状態だった」と証言していたものの、同じ空き地を7時5分に訪れた男性は「空き地に駐車していた自分の車を取りに来たが、エンジンの音もしなかったしバイクがあったことには気がつかなかった」と語っている。単独犯説では、逃走用カローラなどの手配のため、第3現場を離れていた犯人がこのときバイクを移動させることは不可能だった。しかし複数犯であれば、そのときバイクを移動できる人物がほかにいたことになり、目撃証言の不自然さも解消される。

（3） 犯行に使用されたバイク、逃走用車両や70点以上の遺留品を精査すると、ほとんどが盗品である。これだけの盗品をたった1人で準備するというのは考えにくい。

（4） 事件前、現場近くの多磨農協に現金を要求したり爆破を予告するなどの脅迫状が送りつけられており、それがやはり事件前に日本信託銀行の支店長あてに送られていた脅迫状と筆跡が一致していた。このことから、多磨農協脅迫事件と3億円事件の実行犯は同一と見られていた。ところが、浜野健次の筆跡と脅迫状の筆跡は異なっており、また多磨農協へ脅迫状が届いた時期に浜野は別件で逮捕され警察に留置されていたこと、また切手に付着していた唾液の血液型はB型で、浜野の血液型はA型であったことなどから、単独犯説を唱える警視庁では浜野の犯人性が否定された。しかし、複数犯と考えれば、つまり浜野以外の人間が脅迫状を送っていたと考えれば、矛盾はない。

すでに述べたように、捜査関係者のなかにも3億円事件は複数犯の犯行だったのではないかと考える者は少なからずいた。清張の推理は、そうした「複数犯説」の心情を最大限にすくいあげたものだったが、ではこの浜野健次のほかにどのような人物が犯行に関与していたのか。

清張は、浜野と親しかった不良少年グループの30歳前後の男、そして浜野が同居していた義兄及びその義兄が勤務する警備会社の社長が「犯人グループ」のメンバーだったと推理している。

ただし、この「30歳前後の男」「義兄」「義兄が勤務する警備会社の社長」は、実際の捜査線上において符合するような人物はいない。自殺した少年「浜野健次」が同居していたのは両親であり、前述したとおり少年の父は現職の白バイ隊員であった。

「単独犯行」を否定した清張の推理

清張は犯人グループについて、次のように推理している。事実と照らし合わせれば、やや唐突、飛躍した印象も受けるが、「小説」と断っているため許容範囲内ということだろう。

〈〈わたし（注：報告書の作成者である探偵事務所所長のG・セーヤーズ）は、現在、立川のアメリカ空軍基地の施設が犯人のアジトに使われたのではないかと推測している。ここに立川の非行青少年グループの本拠がある。非行青少年と、基地の不良従業員とは交際しやすい。浜野健次もそういう基地の人間と交際していたのではないか。米軍基地は日本の警察の眼が届かない治外法権的な場所である。これくらい安全なアジトはない。〉〉

〈〈調査員（注：探偵事務所のメンバー）の一人は、立川周辺の非行グループに、オートバイ運転のうまい30歳前後の男がいて、健次とはとくに親しかったが、他の仲間とはうちとけてなかった、という情報を持ち帰っている。その男は事件後、姿を消しているが、あるいはかれがその共犯者であったかもしれない。捜査本部の聞き込みには、モンタージュ写真のイメージとは別に、30歳くらいの男がしばしば登場している。単独犯行説はこの30男を強奪犯人と見ているくらいである。〉〉

〈〈わたしは、この男が農協、駐在所その他に対して行なった脅迫電話・脅迫状の本人で、B型血液の所有者だと推測する。43年8月22日から12月5日までの約3ヵ月間にわたる脅迫の中断は、その間、この男に何らかの支障が生じたとみる。〉〉

浜野健次が「立川グループ」と呼ばれた不良少年グループのメンバーであったことは事実である。しかし、仲間の「30歳の男」の登場はいささか唐突だ。

ここで清張が提示したかったのは、共犯者の素性というよりも「米軍基地」という安全なアジトの存在だったのであろう。

「日本の戦後史の謎に米国・米軍あり」というのは、いわば代表的な清張史観である。「立川グループ犯行説」「米軍関与説」は、清張の作品以前にも存在しており、それ自体は特異なものではないが、日本のあらゆる権力が手を出すことのできない聖域として、GHQやアメリカの情報機関を示唆する手法はここにも見受けられる。

清張は、犯行日の12月10日午後1時ごろ、阿佐ヶ谷付近の青梅街道で、警察の検問を振り切って逃げた実在のライトバンに注目。現金は浜野健次の義兄の警備会社のなかに運び込まれたと推理する。

浜野健次と義兄は共犯関係にあったが、犯行の秘密を強固にするため、義兄夫婦が浜野健次を青酸カリで毒殺し、これが「自殺」とされたというのが小説内で描かれた「真相」である。

容疑をかけられた「立川グループ」の素性

清張が注目した「立川グループ犯行説」と「米軍関与説」については、実際にそれなりの信憑性がある。

まず「立川グループ」については、自殺した浜野健次が「容疑者第1号」であるとすれば、捜査本部が時効直前に別件逮捕した「最後の容疑者」とでも言うべき人物が、事件当時18歳だったZ氏（逮捕時は25歳）である。

この「浜野」「Z氏」は、ともに地元不良少年で構成された「立川グループ」のメンバーだった。つまり、3億円事件の「震源地」として最初から最後まで捜査本部にマークされていたのがこの「立川グループ」であったと言ってもいいのである。

なぜ、このグループが注目されたのか。それは、事件に大量の「犯行用車両」が用意されていることで、組織的な車両窃盗グループが関与したと考えられていたからである。

3億円事件に関しては、さまざまな推理や謎解きがなされてきたが、この「立川グループ」をまったく無視したものはほとんどない。当時の多摩エリアで、最も機動的にクルマを盗み出せたのは誰かと考えれば、それは彼ら以外になかったのである。

「立川グループ」には、事件と次のような接点があった。

（1）1968年3月3日、グループの18歳と19歳のメンバーが立川駅北口のスーパーマーケット「稲毛屋」に押し入り強盗事件を起こしている。それは、発煙筒を投げ込み「ダイナマイトだ」と爆発物に見せかける手口で、3億円事件との類似性が目立つ。

（2） どのメンバーも日常的にクルマの窃盗を重ねており、三角窓を割ってエンジンとスターターを「直結」するという基本手口は、3億円事件に使用された逃走用の盗難車両においても同じだった。

（3） ほとんどのメンバーが地元出身で土地勘があり、逃走経路や道路事情を知り尽くしている。もちろん運転技術はクルマ、バイクとも巧み。

さらに、時効目前の1975年11月に別件逮捕された元メンバーZ氏には、次のような犯人性があった。

（1） 都内の高校中退後、就職先を転々と変えていたが、事件翌年に新車を購入したり喫茶店を経営、さらには金融会社を設立するなど、3年間で数千万円を動かしていた。

（2） 現金輸送車が乗り捨てられていた現場でシンナー遊びをしていたことがある。

（3） 事件当時は「免許を持っていない」という理由でシロとされていたが、その後の調べで、運転技術自体は非常に巧みだと分かった。

Z氏に対する捜査は捜査本部の「最後の賭け」でもあった。Z氏は時効直前の10 月に別件の恐喝容疑で事情聴取されると、その翌日、結婚式を挙げるためアメリカに飛んだ。

土壇場での急展開に、メディアもアメリカへ飛び報道合戦が始まったが、もはや「時間切れ」なのは明白であった。

「疑われているなら自分から説明する」と翌月に帰国したZ氏は、空港で待ち構えていた警視庁捜査4課に逮捕されたが、3億円事件への関与を完全に否定。その供述を覆す証拠もなく、事件は時効を迎えたのである。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））