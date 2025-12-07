事件が未解決になった場合、それまで得られた膨大な捜査資料はどうなるのか……。ある警視庁OBによると、重要未解決事件に関しては必要な資料や記録を保管しているという。昭和55年6月に竣工した警視庁本部庁舎（霞が関）は地上18階、地下4階の威容を誇るが、そのどこかに、管内で起きた重要未解決事件の資料が保管されている。時効が成立しても、犯人を名乗るもの、犯人と思われるものが浮上した際、容疑者なのか否かを確認する