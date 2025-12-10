この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【ロマン砲炸裂?!】温泉地に爆誕した憧れのガレージハウスを内見！」と題した動画を公開。温泉地として名高い箱根に誕生した、車好き・バイク好きの夢を詰め込んだ「大人の秘密基地」のようなガレージハウスの魅力を解説している。



今回紹介されたのは、箱根湯本に位置するオールブラックのクールな外観が特徴のガレージハウス。設計は、ガレージハウス界のイノベーション集団として知られる「DAYTONA HOUSE×LDK」が手掛けた。動画では、その無骨ながらも洗練されたデザインに「これはもはやガレージというか、飛行機の格納庫やないかい」と驚きの声が上がる。



ガレージ内部は、まさに趣味人のための空間だ。真っ赤なフェラーリが鎮座し、イタリアのバイクメーカー「Bimota」のバイクが2台並ぶ様子は圧巻。壁にはフェラーリ仕様のサーフボードやコレクションのミニカーが飾られ、ゆっくり不動産氏は「楽園やないかい」と、その世界観を絶賛した。



居住スペースは、ガレージから黒いらせん階段を上がった先にある。2階のLDKは、鉄骨がむき出しの高い天井と大きな窓が特徴の開放的な空間だ。インダストリアルな雰囲気とナチュラルなフローリングが絶妙なバランスを生み出している。さらに、敷地内には入居者が無料で使えるフリースペースも用意されており、仲間とBBQを楽しむことも可能だという。



ゆっくり不動産氏は、この物件が単なる住居ではなく、趣味の世界に没頭するための拠点であると強調。ツーリングやドライブに最適な「芦ノ湖スカイライン」といった観光道路へのアクセスも良く、アクティビティの後は温泉で疲れを癒せるという、箱根ならではのライフスタイルを提案。車好き・バイク好きにとって、まさに夢のような暮らしが実現できる物件だと締めくくった。