勉強と両立で忙しい日常も「部活は心が落ち着く場所」

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は11月14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。大学の部で4強に進出した名城大（北陸・東海3連盟）には、欠かせない裏方の存在がある。同部初の薬学部マネージャーとなった吉田紗雪さん（5年）は現在、学生ディレクターとして部をサポート。部活に勉強と多忙な日常にやりがいを感じ、野球をきっかけに新たな夢も見つけた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

試合前は球場内外を忙しく動き回り、試合中は動画撮影などをこなす。グラウンドで全力プレーを貫く選手たちを、客席から見守る姿は“お姉さん”のようだった。

「支えている選手が試合で活躍した時、うつむいていた選手が自分の言葉でまた頑張ろうと思ってくれた時が、やっていて良かったと思う瞬間です」

野球部に入って4年目。吉田さんの表情は充実感に溢れていた。

愛知出身の22歳。愛工大名電高では全国大会常連の吹奏楽部に所属し、1年夏には甲子園のアルプス応援も経験した。妹が野球部のマネージャーを務めていたこともあり「サポート側も経験したい」と思うようになった。

しかし、進学した名城大の薬学部は、1年間で3単位を落とすと進級できないシビアな環境。「勉強と両立できないなら意味がない」。1年時は学業に専念し、学部生活に慣れた上で2年から野球部へ入部した。

普段は1〜4限までの授業を受け、午後5時半から11時頃までの練習に参加。授業と部活動の隙間時間には学童保育のアルバイトも週4程度でこなす。「予定を詰め込むのが癖で……（笑）」。実験の授業や薬局、病院での実習が入る時もあり、多忙な毎日。それでも「部活は心が落ち着く場所。やっていて良かった」と思いを明かす。

今季は学生ディレクター、大学ラストイヤーの来季は主務に

同学年の仲間が引退して1年。「部に残ってほしい」という首脳陣の言葉を受けて、今季は学生ディレクターという役職でチームを支えてきた。マネージャー業務に加えて担っているのが指導者と選手の橋渡し役。それは自ら考えて実践してきたことだった。

「選手が暗い顔をしていたり、うつむいていたりすると気になるんです……。だから、気が付いた時に声をかけたり、話し相手になったりしながら練習に付き合っている」

5年生のため、年下の部員が大半。それでも親身に質問すると性格、持ち味、苦労していた出来事など、色々なことを教えてくれる。それは裏方として、真摯に取り組んできた一番の証だ。チームはこの秋、2年連続で神宮大会へ。初戦の2回戦を9回2死から追いつくなど、サポートした選手たちの粘り強い戦いでベスト4に躍進した。

「責任のある仕事でかっこいい」と麻薬取締官を目指していたが、この夏に新しい夢も見つけた。高校野球の愛知大会決勝でスコアラーのアルバイトをした際に、放送局で働く人たちの姿に心を奪われ、テレビに関わる仕事を志す。

「野球部に入って、人との関わり方の選択肢が増えた。人の輝きを色々な人に伝えたい」

来季はいよいよラストシーズン。今大会で安江均監督が勇退し、新体制を敷く部にとって大事な1年となる。新チームではチーフマネージャーとなる主務を任される予定で、練習試合の日程調整や窓口対応など仕事は変わる。「選手との時間は減らないように。不安はあるけど、良いスタートが切れるようにサポートしたい」と意気込む。

日本一には2勝届かなかった。あと1年、チームのために尽くす。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）