人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2025年12月8日に個人のYouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。妻でYouTuberのゆんさんとともに我が子を無断撮影する盗撮行為に激怒した。

動画で「マジでやめてください」と訴えたにもかかわらず...

シルクさんは23年5月30日にゆんさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕生したと報告している。

11月24日にYouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」に公開した動画でシルクさんは、妻子との外出時に許可なく撮影されることがあると説明。その一例として以前に子育てサロンを利用した際、家族で過ごしている様子をインスタグラムのストーリーに「ゆんちゃんとシルクさんが子育てサロンにいた。子ども可愛かった」などというテキストとともにアップされたと明かした。その上で、家族や身内を無許可で撮影する行為について「マジでやめてください」と訴えていた。

「子どもの盗撮はやめてくれ」と題した動画でゆんさんとともに登場したシルクさんは、前回の動画を公開した直後にまたも子どもが盗撮されたとし、「もうね、バカなの！？」と声を荒げた。シルクさんとゆんさんは先日、コルクくんを祖父母の家に預け、チルクくんを連れて東京・代々木公園で開催されたイベント「フィリピンフェスティバル」に立ち寄ったという。

しかしその数時間後、シルクさん・ゆんさん・チルクくんを隠し撮りした動画がTikTokに投稿されたとのこと。コメント欄にて、フィッシャーズのファンと思われるユーザーの一人が、シルクさんが家族への盗撮をやめて欲しいと訴えたことを踏まえて投稿を削除するよう促したところ、投稿主は「あ、そうなんですね。悪いことだったんですね、ごめんなさい。今、出かけてるので消せません」などと返信したという。

シルクさんは「おめぇの都合知らねえよ。なんやそれ。逆にお前、何で返信してんだよ！ それが非常に腹が立った」と不快感をあらわにした。なお、投稿は既に削除されているという。そして今後、悪質な盗撮被害を受けた場合、シルクさんは「躊躇なく開示請求とかします」と警告していた。