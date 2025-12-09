佐藤健が近況語る「本当に家にいるね。完全に家。プライベートで外出るのは…」

俳優の佐藤健（36歳）が、12月8日に公開された自身の公式YouTubeチャンネルの動画で、神木隆之介と共にドラマ「グラスハート」のロケ地を巡る中で、最近は「本当に家にいる」と語った。



佐藤健が神木隆之介と久しぶりにドライブ旅を行うことになり、神木のたっての願いでドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをすることとなった。



神木が道中、佐藤の近況についてたずねると、佐藤は「相変わらずですね。粛々と生きてますからね。粛々と。とにかく現場中じゃないから、そういう意味で言うともう、めっちゃ忙しい時期は今年は終わったんで」と話し、最近は出かけることもなく「本当に家にいるね。完全に家。あ、謎解きだけ行く。プライベートで外出ることは本当謎解きぐらい」と語った。