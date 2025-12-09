お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さんが、2025年11月25日に公式YouTubeチャンネルを更新。「食べ過ぎた次の日に絶対やってはいけないこと3選」と題し、ダイエットの秘訣を語った。

忘年会が多くなる今の時期に気を付けたいこと

西野さんは、2023年8月にYouTubeでダイエット企画をスタートし、半年で69キロからマイナス10キロの減量に成功。このときから筋トレにハマった西野さんはバキバキ肉体を手に入れ、今でもトレーニングを続けており、YouTubeでダイエットや筋トレのコツを語っている。

そんな西野さんが、今回の動画で、食べ過ぎた翌日にやってはいけないことを紹介。忘年会が多くなる今の時期だからこそ、気をつけるべきこと3つを語った。

1つ目は「食事を減らす」。食べ過ぎた翌日に食事を極端に減らす人が多いが、西野さんによると、食べ過ぎた後に体重が増えるのは水分によるものだという。

また、食べ過ぎてしまうのはダイエットに対するストレスが原因だと分析し、食べ過ぎたことはむしろいいこと、スタート時点に戻れたと発想を転換するようにすすめた。

「そういうのがないと、継続できないんで」と西野さん。そこで、食べ過ぎた日＝チートデイととらえ、たとえば炭水化物を食べ過ぎた日の翌日は炭水化物を少なめにする程度で、基本的にはダイエット期間中の普段通りの食事に戻すのがいいとアドバイスした。

2つ目は「お昼まで寝る」で、そうしてしまうと体をリセットする効果が減ってしまうという。食べ過ぎる＝体の中にエネルギーやパワーが溜まっている状態なので、朝からトレーニングやウォーキングなどをするのがおすすめなのだそうだ。

また、食べ過ぎた翌日に活動量を多くすることで、カロリーも消費され、水分も抜け、体重が戻りやすくなるという。「食べすぎてもうだるいから昼間寝よう...」という考えは禁物で、「食べ過ぎ＝パワーいっぱい充電できた！」と考えるべきだと語った。

最後は「2日続けて食べ過ぎる」。西野さんは、2日続けて食べ過ぎたときには「とんでもなく後からきます」と実体験を語った。体感では、1日食べすぎた場合は2日頑張れば体重が戻るが、2日食べすぎた場合は1週間は頑張らなければ元に戻らないという。

西野さんは、「うまいことダイエットと向き合うのであれば、週1くらいに抑えるというか。よく食べちゃう日は」とチートデイは週に1日程度にすべきだとすすめた。