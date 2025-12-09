この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、店舗と住居でが共存する3層の立体間取りを内見！「梁がキャットウォークに？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】自分でお店ができる2層と3層の立体間取りを内見！」と題した動画を公開。Googleで「変態建築家」と検索するとトップに表示されるという設計事務所「ビーフンデザイン」が手掛けた、店舗兼賃貸住宅を紹介した。



動画で紹介されたのは、店舗と住居が一体となった2つの物件。1軒目は、1階の店舗スペースに足を踏み入れると、2階の居住スペースまで続く圧巻の吹き抜けが広がる。むき出しの梁が複雑に組み合わされた天井デザインが特徴的で、動画では「なんじゃこりゃあ」と驚きの声が上がる。この梁は、コンセプトの一つである「猫」との共生を考え、キャットウォークとして活用することも想定されているという。



さらに、2階には浴室から居住スペースを覗ける大きな窓が設置されており、プライバシーの概念を覆すビーフンデザインらしい遊び心あふれる設計も見どころだ。2軒目は、玄関を開けると長い廊下が続くユニークな構造。こちらも1階に店舗や事務所として使えるシンプルな空間が用意されており、階段を上がるとプライベートな居住空間へとつながっている。



2つの物件に共通するのは、単に奇抜なだけでなく、店舗と住居、そしてペットとの暮らしを有機的に繋ぐという設計思想だ。吹き抜けや段差を巧みに利用して空間を立体的に演出し、住む人のライフスタイルに「楽しさ」という付加価値を与えるビーフンデザインの哲学が色濃く反映されている。家はただ住むだけの箱ではないという、暮らしを豊かにするヒントが詰まった物件と言えるだろう。