YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²â¤ÎÃµË¬µ¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¡Û8Ãû±ß¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ë¼¡¡¹¤È¾ÝÄ§¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡Ö¤ªÂæ¾ì¡×¤Î¸½ºß¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤«¤Ä¤ÆÌó8Ãû±ß¤¬Åê¤¸¤é¤ì¡¢Ç¯´Ö5,500Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿Åìµþ¤ÎÎ×³¤ÉûÅÔ¿´¡¦¤ªÂæ¾ì¡£¶áÇ¯¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»ÜÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÄ´Û¤·¡¢¡Ö¥´ー¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï±½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢ºÆ¤ÓÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎÎò»Ë¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥Ú¥êーÍè¹Ò¤ËÈ÷¤¨¤ÆËëÉÜ¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ë¤Âæ¡ÖÂæ¾ì¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¶áÂå¤ËÆþ¤ê¡¢1988Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤¬Áí»ö¶ÈÈñÌó8Ãû±ß¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÎ×³¤ÉûÅÔ¿´¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È1996Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦ÅÔ»ÔÇîÍ÷²ñ¡×¤ÎÃæ»ß¤Ë¤è¤ê·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¥´ー¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç´í×ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿10Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤ÅÚÃÏÂß¤·½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê1999Ç¯¤Ë¡Ö¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÂç´ÑÍ÷¼Ö¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥Õ¥©ー¥È¡×¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬5,500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÂç¥ì¥¸¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈË±É¤Ï±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È´ü¸ÂÉÕ¤¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë·Á¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¡¢MEGA WEB¡¢¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥Õ¥©ー¥È¡¢Âç´ÑÍ÷¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×»ÜÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÄ´Û¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥´ー¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¹¤á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Æ°²è¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£À×ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ëe-¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³»ÜÀß¡ÖCITY CIRCUIT TOKYO BAY¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥ÈÅìµþ¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÌó1Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Î³«¶È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¿ô¤â2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó5,110Ëü¿Í¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥Ôー¥¯´ü¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ªÂæ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ÝÄ§¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë³¹¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
