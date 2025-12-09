双方のインスタグラムで第1子誕生を発表

バレーボール女子で日本代表の主将も務めた古賀紗理那さんが8日、夫の西田有志（大阪ブルテオン）とともにインスタグラムを更新。第1子の誕生を報告した。ファンからは「尊いです！愛おしいですね！」「きっと大きくなりますよ！」と祝福のメッセージが集まった。

古賀さんと西田は双方のインスタグラムで、かわいらしい赤ちゃんの両足と2つの指輪が写った写真を公開。投稿は西田が6日のSVリーグ試合後に誕生を発表してしまったため「先に報告してしまいましたが」という言葉で始まっている。

続けて「元気に西田家の元に来てくれました 母子共に元気です」「出産に関わっていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます。初めての事で、不安だらけでしたけど沢山のサポートのおかげで乗り越えることができました。本当にありがとうございます！」としたためた。この投稿には日本のファンからお祝いが殺到した。

「お二人の笑顔が想像できます」

「おめでとうございます！おめでとうございます！尊いです！愛おしいですね！」

「きゃぁぁ 待ってました」

「おめでとうございます 優しさあふれる素敵なパパママの元に産まれてきたベビちゃん 幸せものだぁ」

「とってもカワイイ足ですね〜」

「うわー もう孫が生まれた時のように嬉しいなぁ」

古賀は2022年の年末に西田との結婚を発表。その後2024年のパリ五輪で日本代表の主将を務め、8月には引退会見。今年7月には妊娠を公表していた。「紗理那ママお疲れさまでした」と出産の苦労を労う声もあり、外国語でのコメントも並んだ。



（THE ANSWER編集部）