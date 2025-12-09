¡Ö±üÍÍ¤Þ¤µ¤Ë½÷Ë¼Ìò¤Ç¤¹¤Í¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡¡ÈÊá¼ê¡É¤Î°¦ºÊ¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¶¦±é¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡×
º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤Ï°¦ºÊ¤È¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¶¦±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤¬12·î6Æü¤Ë¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¹Åç2025¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ¤È¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¦¥§¥¤¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ¡õÅÏÊÕ¥ê¥µÉ×ºÊ
¡¡¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÆü¤Î7Æü¤Ë¡¢¾®±à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ºÊ¤È¤â¤Ë¡¢¹Åç¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾®±à¤¬ÂÇ¼Ô¡¢ÅÏÊÕ¤¬Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾®±à¤Ï¡ÖTGC¹Åç¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÊ¤È¤â¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£Æ±¤¸À¹¶·¤Ç¤â¡¢µå¾ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¡TGC´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¾®±à¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂç´î¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£¡Ö¤á¤Á¤ãÂº¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤Þ¤µ¤Ë½÷Ë¼Ìò¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®±à¤Ï¡¢11·î23Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢°¦ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤ì¤º¤ä¤Ã¤È³ð¤Ã¤¿ºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡ªºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£