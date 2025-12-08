DeNAÆ£Ï²¤¬8000Ëü±ß¹¹²þ¡¢¶â³Û¤Ï¡Ö¤´ÁÛÁü¤Ë¡×¡¡3Ç¯¤Ö¤êNPBÉüµ¢¡Ö¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬8Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢Íèµ¨Ç¯Êð8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï7·î¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤ÇÇ¯Êð5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æ£Ï²¤Ï¡Ö¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢7·î¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¡£6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¡¢·×22¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²9»Íµå2»àµå¤À¤Ã¤¿¡£10·î1Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤Ç²ó¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¡£¡Öº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ËÀºÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÎ¬ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍèÇ¯¤â¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ï¹×¸¥¤·¤ÆÁêÀî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤¦¡£ÆüÊÆÄÌ»»14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¡¢¡ÖÀèÈ¯¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£200¡ÊÅêµå²ó¡Ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¼Â¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç200¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢180¤¯¤é¤¤¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤Û¤«¤Î¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë