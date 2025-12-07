東映太秦映画村リニューアル→人気キャラ卒業発表で反響 「えー!!」「寂しくなるなぁ」「45年前の修学旅行にもいたよなあ」
改装を進めている東映太秦映画村（京都市右京区）は6日、公式Xを更新し、長く愛されてきた「港町の恐竜」が来年1月12日で卒業すると伝えた。
【動画】東映太秦映画村の人気者が卒業へ…「港町の恐竜」近影
東映太秦映画村は、来年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。ナイト営業も開始する。
リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに掲げ、20代・30代を中心とした大人の来場者も楽しめる「大人の没入体験パーク」となる。
「港町の恐竜」は、水の中から5分ごとに登場する謎の恐竜。「40年近くも映画村の人気者だが、それなのに雄か雌かもハッキリせず、名前すらありません」と説明されている。
公式Xでは、「港町の恐竜」の近影を動画で披露し、「リニューアルに伴い、1/12で卒業しますのでぜひ会いにきてください」と呼びかけている。
これに対して、「えー!!卒業しちゃうんですか」「寂しくなるなぁ」「もう…あの怪獣は見れなくなるのか…」「45年前の修学旅行にもいたよなあ」「子供の頃まったく知らずにこの池のそばに佇んでいて大泣きしました！」など、多数の声が寄せられている。
