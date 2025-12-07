100均のこれバッグに入れとくと安心！「出先で割れると絶望…」あれをサッとケアできるセット

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ネイルケアセット（4個）

価格：￥220（税込）

内容量：4個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480402567

出先で爪が割れた時に助かる！ダイソーの携帯できるネイルケアグッズをチェック

出先で爪が割れてしまった時って落ち込みますよね…見た目が悪くなってしまうのもそうですが、ストッキングやニットに引っ掛かってしまったり、怪我にも繋がるのでどうにかしたいですよね。そんな時に活躍するアイテムを、ダイソーのネイルグッズ売り場で発見！その名も『ネイルケアセット（4個）』。お値段は￥220（税込）です。

上品でスリムなポーチが付いており、中身を開けてみるとこんな感じ。手前から爪切り、甘皮カッター、やすり、爪みがきの4点が入っています。早速使っていきましょう♪

爪切りは、思ったより切れ味が良くてスパッと切れる印象。しかし、両サイドが開いているデザインなので切った爪が飛び散りやすいです。マスキングテープなどを貼ってから使うと、飛び散りにくくなるのでおすすめですよ。

やすりは粗目の作りで、爪がぐんぐん削れます。切りっぱなしの爪を丁寧に処理することで、ひっかかりも少なくなるのが◎

甘皮カッターの後ろ部分はヘラのようになっていて、プッシャーのように使えました。

肝心な甘皮カッターの切れ味は今ひとつ…刃が薄くてやわらかく、変形しやすいのでちょっと心もとないです。とはいえカットはできるので、筆者は目立つささくれがあった時に使用しています。

今回はネイルをしているので爪みがきは使用していませんが、仕上げに使えるアイテムも付属しているなんて太っ腹ですよね。細いので小回りが利く優れもの。応急処置だけでなく、爪の見た目にもこだわれる最強セットです♪

今回はダイソーの『ネイルケアセット（4個）』をご紹介しました。

欲しいアイテムが1つになったダイソーの携帯用ネイルケアセット。出先で爪が割れても、これさえあれば素早く対応できますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。