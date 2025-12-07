2025年12月31日22:30より東京ドームにて、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に会する『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の開催が発表された。

動画：『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催決定を告げる、最新動画

■STARTO ENTERTAINMENT所属の12組で彩る、カウコン

STARTO ENTERTAINMENT公式サイトでは「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます。日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」というメッセージを記載。

あわせて、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの12組が出演アーティストとして発表された。

さらに、カウコンに出演する12組のライブ映像を組み合わせた『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催決定を告げる動画も公式YouTubeにて公開。

所属アーティストが一堂に会する、一年を締めくくる祭典の復活に早くも喜びの声があがっている。

■公演情報

『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』

2025年

12/31（水）＠東京ドーム

※22:30～

【出演者】

NEWS

Hey! Say! JUMP

Kis-My-Ft2

timelesz

中島健人

A.B.C-Z

King & Prince

SixTONES

Snow Man

なにわ男子

Travis Japan

Aぇ! group

※出演者は変更になる場合がございます。