横浜最大級イルミイベントでロマンティックな夜散歩。ブルーに輝く「ヨコハマミライト」デート＆シアター席の絶景ディナー
写真左：iliescape、右：ヨコハマミライト
ロマンティックな冬デートをするなら、やっぱり“みなとみらい”は外せない。そこで、編集部がおすすめするのは、イルミネーションイベント「ヨコハマミライト」での夜散歩と、「iliescape」での絶景×美食ディナー。ブルーを基調とするイルミが輝く道のりは、ドラマティックそのもの。冬空の下で幻想的なひとときを楽しんで。さらに、観覧車やロープウェイなど夜景を望むシアター型のシートで、芸術的なディナーを堪能しよう。
編集部がおすすめ「ヨコハマミライト」のイルミネーションデート＆夜景を一望する絶景席で芸術的なディナー
「ヨコハマミライト」のイルミネーションデート＆「iliescape」でのディナーを、ラブタイプ診断でキャプテンライオン体質の編集部メンバーが体験。
リードが得意なキャプテンライオンは、王道デートで相手をリードするのがベスト。そこで、冬デートの定番、みなとみらいでイルミネーションを楽しんできました。今回訪れたのは、横浜最大級のイルミネーションイベント「ヨコハマミライト」。ブルーを基調としたLEDが飾られ、とっても幻想的な雰囲気なんです。歩きながらイルミネーションを楽しめるので、ロマンティックなお散歩時間になりました。
イルミネーションデートのあとは、コレットマーレ7階の「iliescape（イリエスケープ）」へ。シアター型の特別席から夜景を一望できるとっておきのレストランで、キュンと胸が高鳴ります。スパークリングワインで乾杯したら、旬を詰め込んだディナーコースを。どの料理もアート作品のようなビジュアルで、食べるのがもったいない！ 「今度は観覧車も乗りたいね」…なんて、会話も弾みました。ちょっと背伸びしたい夜にぴったりのデートコースです。
ブルーの光がきらめく幻想的な空間に。横浜最大級のイルミネーションイベントを楽しもう
夜のお散歩デートを楽しむのなら、横浜最大級のイルミネーションイベントとして知られる「ヨコハマミライト」がおすすめ！ 横浜駅東口からグランモール公園までの全長約1.5kmを中心に、横浜・みなとみらいの各エリアを約25万球のLEDで美しく飾り付け。ブルーを基調としたイルミネーションが光り輝き、幻想的な雰囲気に。
また、「ヨコハマミライト」開催エリアのひとつ、グランモール公園では、クリスマスシーズン限定で「みなとみらい Christmas Market 2025 たからものは、みらいに輝く」を開催しているので、こちらに立ち寄るのもよさそう。本場を思わせるヒュッテが立ち並び、クリスマス気分をいっきに高めてくれる。
冬空の下でデートを楽しめば、大切な人との距離がグッと縮まるはず。
イベント名：ヨコハマミライト2025〜みらいを照らす、光のまち〜
開催場所：横浜駅東口、はまみらいウォーク、みなとみらい歩道橋、グランモール公園、帆船日本丸（船体整備期間は除く）など、各エリア
開催日程：2025/11/6（木）〜2026/2/8（日）
イルミネーション点灯時間：点灯時間：16:00〜23:00
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい
※点灯時間及び実施範囲が期間により異なります。予めご了承ください
シアター型の座席を配した絶景レストラン。芸術性の高い本格フレンチにもうっとりときめいて
夜のお散歩を満喫したあとは、ロマンティックなムードを演出してくれる絶景空間へ。コレットマーレの7階に位置する「iliescape」は、シアター型の席を配置した珍しいレストラン。目の前の開放感あふれる窓には、観覧車をはじめ、赤レンガ倉庫やロープウェイなど、みなとみらいの美景が、映画のワンシーンのように広がっていく。
また、全国各地から仕入れた旬の食材で仕立てる、本格フレンチも特別なデートにぴったり。シェフおまかせの全9皿のディナーコースで、その魅力を堪能して。前菜「生産者さんこだわり野菜と共に自然への感謝」、メインディッシュの「お肉と藁の香り」など、芸術作品を思わせる美しい見た目と洗練された味わいで、大満足すること間違いなし。
ホールケーキ付きなので、サプライズも完璧！ クリスマスのお祝い、誕生日などの記念日に利用してみては？
iliescapeのホールケーキ付きディナー
全国の旬な食材を使用したシェフお任せのコース全9皿+乾杯スパークリングワイン+ホールケーキ
予約可能人数：1人〜16人
料金：13,100円（税・サ込）
