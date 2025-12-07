旧式バスの乗降客＝2025年10月、バンコク（共同）

タイの首都バンコクを走る旧式の路線バスが2027年をめどに、全面的に電気自動車（EV）に切り替わる。1990年代から現役の旧式バスはほとんどが日系自動車メーカー製。経済発展で高層ビルが並ぶようになった街を古めかしい車体が走り抜ける光景は郷愁を誘うが、排ガスによる大気汚染が深刻化し、整備費用もかさんでいた。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）

開けっ放しの窓から常夏のタイらしい生暖かい風が吹き込んでくる。エアコンのない旧式バスの車内。木の板の床から伝わる振動は大きく、立っている乗客は手すりにしがみつく。車掌が器用にバランスを取りながら車内を歩き回り、乗客から運賃を徴収していく。

バンコクではこうした旧式バス約1500台が走り、通勤など庶民の交通手段となっている。エアコン完備の新しいバスの普及も進むが、旧式バスは運賃が一律8バーツ（約35円）と格安。バス停では、赤とクリーム色の車体が目印の「エアコンなし」の到着を待つ人が多い。

EVへの切り替えを決定的にしたのは大気汚染問題だ。旧式バスはマフラーから吹き出る黒煙が悪名高く、バイク利用者や歩行者の健康被害が懸念された。バンコク市議会は2023年、化石燃料を使うバスの段階的廃止を求める条例を可決。2025年9月にピパット運輸相が切り替えを明言した。庶民の足の役割に鑑み、旧式で適用された格安運賃は維持する方針という。

「三菱」「日野」「いすゞ」―。日系メーカー製が大半の旧式バス。最古の車体は30年以上走り抜き、耐用年数の長さを改めて証明した。点検と修理に20年以上携わってきた整備士のコムクリットさんは「旧式バスは2011年のバンコクの大洪水も乗り越えた名車だ。廃止は名残惜しく、日々の整備を支えてきた仲間の将来も心配だ」と話した。

駐車場に停車した旧式バス＝2025年10月、バンコク（共同）

旧式バスを点検する整備士＝2025年10月、バンコク（共同）

車庫に待機するバスと整備士＝2025年10月、バンコク（共同）

車庫で整備中の旧式バス＝2025年10月、バンコク（共同）