【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年12月8日〜12月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月8日〜12月14日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『相手に合わせることが多くなるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達に合わせていくには、自分の中で色々と妥協しないといけないことがあります。大きな心で調和をとっていくでしょう。仕事や公の場では他の人に比べて担う範囲や量が多いです。その分しっかり褒めてもらえたり頼られたりするようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手との関係を固めていくことを何より優先していきます。前向きなのは良いことですが、自分を演じすぎるため、後々困ってしまう恐れがあるでしょう。シングルの方は、リアルな要望を持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまり気を遣わずデリカシーがなくなることがあります。
｜時期｜
12月9日 断つ繋がりがある ／ 12月10日 得意げになる
｜ラッキーアイテム｜
オフィスビル
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞