Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡ÉÔÀÝÀ¸¤Ê¿©À¸³è¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥ï¥±¡ÄÈ¾Ç¯Á°¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤â
¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¸ÆµÛ¤ò¶¦Í¤·¡¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é²Î¤ª¤¦¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Õ¡Ê¡ØGQ¡Ù10·î1Æü¸ø³«¡Ë
ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¡£¡Æ22Ç¯8·î¤Ë¿·»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³èÈ¯¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î12Æü¤Ë¤Ï¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿4»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤Ï12·î23Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¡Æ17Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ç25Ç¯¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ºÇ¶á¤ÎÌÀºÚ¤Ï¿©À¸³è¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¿©»ö¤â·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾®¾¾ºÚ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹âÌîÆ¦Éå¤ò¼ÑÉÕ¤±¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¾®¾¾ºÚ¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¹âÌîÆ¦Éå¤â¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤Î·ò¹¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀºÚ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤Ä¤Í¤½¤Ð¤Ë¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Ò¤ÈÉÓÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¡È·ã¿É¡É¹¥¤¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò1ËÜ´Ý¤´¤È¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÊÁ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿©Íß¤¬Ãø¤·¤¯Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌ£³Ð¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î·ã¿É¹¥¤¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢ÉÔÀÝÀ¸¤Ê¿©½¬´·¤«¤é°ìÊÑ¤·¤Æ·ò¹¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÌÀºÚ¤¬¿©À¸³è¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î5·î¤´¤í¤ËµÓ¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ ¥«¥ë¥«¥ëÃÄ¡Ù¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÝ¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°ºî¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«µÓ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼þ°Ï¤â¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
ºÇ¶á¤ÎÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÃæ¿´¤Î¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ü¤ä¶ÚÆù¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È²ÎÉ±¡É¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£