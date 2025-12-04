元テレビ局員が解説、バーガーキング700億円買収の真相。買収の裏にある、常識を覆すPR戦略の正体とは？
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「バーガーキングはなぜ買収されたのか？700億円という投資に見合う今後の成長戦略の裏側を解説！」と題した動画を公開。同社を投資会社ゴールドマン・サックスが約700億円で買収するというニュースを取り上げ、その背景にある成長戦略を紐解いた。
下矢氏はまず、この買収が経営不振によるものではなく、むしろ「絶好調だからこそ」の未来への投資であると解説する。買収額の約700億円は、居酒屋チェーンのワタミ（時価総額約400億円）やリンガーハット（同約580億円）を上回る規模であり、これはバーガーキングに「企業としての価値がある」と高く評価されている証拠だと指摘した。
バーガーキングはかつて日本市場で低迷し、一度撤退した過去を持つ。しかし、2017年に香港の投資ファンド傘下に入り、元キリンホールディングス出身の社長が就任してから事態は一変する。新経営陣はまず「守り」として不採算店舗を整理する一方、「攻め」としてPR戦略を根本から見直した。ブランドの最大の強みである「直火で肉を焼いている」という一点にメッセージを絞り込み、「直火が美味い」というシンプルな言葉で徹底的に訴求したのである。
さらに、コロナ禍を逆手に取った戦略も功を奏した。デリバリーサービスを強化し、撤退した飲食店の跡地に次々と出店することで店舗数を倍近くに増やした。PR面でも、SNSでユーザーを巻き込む「空き物件探しキャンペーン」や、競合を挑発するような広告を打ち出し、「チャレンジャー」としての存在感を確立した。今回の買収は、こうした挑戦的な戦略でブランド価値を高めてきたバーガーキングが、巨大金融資本に認められた結果と言えるだろう。
