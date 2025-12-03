プレミアリーグ 25/26の第14節 ボーンマスとエバートンの試合が、12月3日04:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、カルロス・アルカラス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ボーンマスは同時に2人を交代。アミン・アドリ（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）に代わりマーカス・タベルニエ（MF）、エバニウソン（FW）がピッチに入る。

70分、ボーンマスが選手交代を行う。ジャスティン・クライファート（FW）からフリオ・ソレル（DF）に交代した。

78分、ついに均衡が崩れる。エバートンのカルロス・アルカラス（MF）のアシストからジャック・グリーリッシュ（MF）がゴールが生まれエバートンが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが0-1で勝利した。

なお、ボーンマスは45分にジャスティン・クライファート（FW）、53分にタイラー・アダムズ（MF）、88分にエネス・ウナル（FW）に、またエバートンは22分にティム・イロエグブナム（MF）、49分にビタリー・マイコレンコ（DF）、79分にカルロス・アルカラス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-03 06:30:11 更新