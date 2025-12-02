「もう来れない！」一般客を潰す常連へ店長が下した究極の最終判断【ママリ】

他の客が逃げ出す！横暴な常連 vs 店長。店を守るための選択は？

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんがバイト先で出会ったクレーマーを描いた作品です。行きつけのお店ができると、お客同士も顔見知りになることってありますよね。その縁からお客さん同士から「友だち」に発展したり、場合によっては結婚したりすることもあります。一方で常連同士の気が合わず険悪な雰囲気になって、どちらかがお店を使わなくなったり、両方がお店を離れたりすることもあります。できればお客さん同士も仲良くなってくれるとお店としてはうれしいですが、人間関係はなかなか難しいこともあるようで…。

主人公のナエくまさんは飲食店で働いています。そのお店では最近常連の問句さんが新規の女性客に対して理不尽な態度を取っていることが分かりました。問句さんが言うには、新規客の態度がおかしいから…ということですが、ナエくまさんや周りの店員が観察してみても、新規のお客さんにおかしいとことは見当たりません。





問句さんに対して「実は問句さんのクレーム気質が行き過ぎているのでは？」と思っていたナエくまさんのところへ、近くでラーメン店「つるかめラーメン」を営む店長がやってきます。店長が言うには問句さんはつるかめラーメンでも他のお客さんや店員に対し理不尽なクレームを入れているとのこと。つるかめラーメンの店主は日ごろの問句さんの言動を何とか我慢していたようですが…？

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

つるかめラーメンの店主はついに問句さんを出禁にしました。喫煙席と禁煙席を分けてお店作りをしている「つるかめラーメン」なのに、問句さんのような行動をとられると、ルールを守ってお店を利用しているお客さんは困ってしまいますよね。



問句さんは常連でお店を利用してくれていただけに、店長も苦渋の決断ではあったでしょうが、他のお客さんとお店のマナーを守るためには致し方ない決断ですね。いくら常連と言っても自分勝手な「マイルール」をお店で振りかざすのは違いますよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）