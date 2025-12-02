節約中こそ【ワークマン】が救世主かも！ 冬の味方がプチプラ♡「即戦力トップス」

寒さが増す季節、自宅でのリラックスタイムからお出かけまで、気軽にヘビロテできるトップスがあると、毎日のコーデがラクになりそうです。おしゃれさと機能性、どちらも優秀なアイテムをリサーチしていたところ、【ワークマン】で即戦力として活躍しそうなトップスを発見。「節約したいけど、冬服も新調したい！」という人は、ワークマンの「即戦力トップス」をぜひチェックしてみて。

もこもこがキュート！ この時期マストのボアカーデ

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

「肌寒いから軽く羽織りたい……」そんなときに1枚あると活躍しそうな、ボアカーデをワークマンで発見。もこもことした温かみのある素材が魅力で、秋冬のスタイリングにヘビロテしたくなるかも。公式サイトによると、「表側はもこもこボア、裏側は起毛素材」、「レイヤードにもおすすめ」とのことで、さまざまなシーンで重宝しそうです。

シンプルデザインで着回し力に期待大！

ワークマンのボアカーデは、着回しでも頼りになりそう。前あきで着てもコーデに馴染む丸いネックラインや、幅広いボトムに合わせやすそうな短めの丈など、どんなコーデにも合わせやすそうなデザインが◎ ライトアウターとしていつものコーデにさっと羽織るのはもちろん、ジャケットやコートの中にレイヤードして、ボアカーデをちらりと覗かせる着こなしもおすすめ。

冬にも着られるボーダートップス

【ワークマン】「レディースサーバーブロックフリースプルオーバー」\1,500（税込）

「冬にボーダーシャツ1枚では、ちょっと物足りないのでは？」そう思う人も多いかもしれません。なんとこちらは、裏地がブロックフリースになっており、温かな肌触りに期待できる1枚。さらに、「汚れが付きにくい防汚機能付き」（公式サイトより）とのことで、料理や掃除、小さい子どもの世話などの汚れが気になるシーンでも安心できそう。ワークマンならではの機能性かつこの値段なら、ほしいと思う人も多いはず。

フレンチカジュアルを楽しめるシンプルボーダーが魅力

ブロックフリースの裏地や防汚機能といった機能性だけでなく、コーデの主役になりそうなおしゃれなボーダー柄もこのトップスの魅力。重たくなりがちな秋冬コーデに、軽やかさを与えてくれるはず。リラックスして着られそうなフィット感で、シンプルなパンツやスカートとのワンツーコーデでおしゃれが完成しそう。軽やかなフレンチカジュアルを、冬でも楽しめるかも。

