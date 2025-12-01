ヨドバシカメラは、同社ECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」会員限定の福袋企画「2026年 夢のお年玉箱」の抽選受付を本日12月1日11時59分まで実施している。当選発表は12月3日9時頃。注文期限は12月6日11時59分。

「2026年 夢のお年玉箱」は、「ヨドバシ・ドット・コム」Webサイトにて実施される福袋企画。「ヨドバシ・ドット・コム」会員限定となっており、複数の福袋の抽選に参加できる。

福袋にはPS5やPS5 Proに周辺機器やソフトが付属するものや、iPhone/iPad/Apple Watchなどの電子機器、ノイズキャンセリング機能付のイヤホンやヘッドホン、PC用モニターや各種ラップトップなどがラインナップされている。

なお、11月20日時点で「GOLD POINT CARD+」の会員であり、ポイント共通化済みのユーザー、1月1日から11月20日の期間中に「ヨドバシ・ドット・コム」での購入履歴があるユーザー、1月1日から11月20日の期間中にヨドバシカメラ店舗で購入履歴があり、11月20日までにポイント共通化済みのユーザーは当選確率が優遇される。

「2026年 夢のお年玉箱」福袋ラインナップ（一部）

・「夢のお年玉箱2026 プレイステーション5 Proの夢」価格：110,000円/11,000ポイント（10％還元）（11,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 プレイステーション5の夢」価格：60,000円/6,000ポイント（10％還元）（6,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhone Proの夢」価格：200,000円/20,000ポイント（10％還元）（20,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 Apple Watch（44mm）の夢」価格：37,000円/3,700ポイント（10％還元）（3,700円相当） 「夢のお年玉箱2026 iPadの夢」価格：40,000円/4,000ポイント（10％還元）（4,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 PCモニタ（4K27インチ）の夢」価格：20,000円/2,000ポイント（10％還元）（2,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 高音質ノイズキャンセルフルワイヤレスイヤホンの夢」価格：20,000円/2,000ポイント（10％還元）（2,000円相当） 「夢のお年玉箱2026 海外メーカーノイズキャンセルヘッドホンの夢」価格：35,000円/3,500ポイント（10％還元）（3,500円相当）

