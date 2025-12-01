冬の夜を濃密な香りと潤いで包み込む！THE COLD PROCESS「ウインターギフト」
株式会社THE COLD PROCESS TOKYOが展開するナチュラルソープブランド「THE COLD PROCESS(ザ・コールドプロセス)」から、冬の新作アイテムが登場。
2025年11月29日(土)より、新作ソープ「ジャスミン＆イランイラン」および特別限定パッケージのウインターギフトセットが発売されます。
冬の夜を濃密な香りと潤いで包み込む、この時期だけの特別なコレクションです。
THE COLD PROCESS「ウインターギフト」
発売日：2025年11月29日(土)より順次
販売場所：THE COLD PROCESS表参道本店、公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店ほか
※店舗により取り扱い商品・期間が異なります。
「夜が満ちる、濃密なひととき」をコンセプトにした、心も体も深い安らぎに満たされるウインターギフトです。
人気アーティスト・中村桃子氏とのコラボレーションにより、描き下ろし作品をあしらった冬限定パッケージで登場します。
コールドプロセス製法にこだわった新作ソープをはじめ、マルチバームやキャンドルなど、リラックスタイムを彩るアイテムが揃いました。
ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット】
価格：6,310円(税込)
セット内容：ソープバー ジャスミン＆イランイラン(140g)、6層泡立てネット(ポケット付)
新作ソープ「ジャスミン＆イランイラン」と、進化した6層泡立てネットのセットです。
ジャスミンの清らかな甘さにイランイランのエキゾチックな香りが溶け合い、心地よいリラックスタイムを演出します。
天然由来の保湿成分であるローズヒップやスクワランを配合し、しっとりとしたツヤ肌へ導きます。
ウィンターギフト【マルチバーム】
価格：3,850円(税込)
ソープバーと同じ甘く濃密な香りをまとったマルチバームです。
シアバターやホホバに加え、イランイラン花油も配合されています。
ボディ、ヘア、ハンド、唇など全身の乾燥ケアにはもちろん、練り香水としても楽しめます。
ウィンターギフト【キャンドル】
価格：4,400円(税込)
ブランド初となるオリジナルアロマキャンドルが登場。
天然大豆由来のソイワックスを採用し、環境にも優しい仕様です。
揺らめく炎と甘く濃密な香りが、入浴中や就寝前のくつろぎ時間を豊かに演出します。
大切な人への贈り物にはもちろん、一年頑張った自分へのご褒美にも最適なギフトセット。
中村桃子氏のアートワークとともに、特別な冬のひとときを過ごしたくなるコレクションです。
THE COLD PROCESS(ザ・コールドプロセス)「ウインターギフト」の紹介でした。
