スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』のキャラクターたちがデザインされた、サガラ刺繍のもこもこサークルポーチが登場！ 「『PEANUTS 』CIRCLE SAGARA POUCH」で可愛いを持ち歩こう。



イーカムグループより、『PEANUTS』デザインのサガラポーチが新登場。

スヌーピー＆フレンズの可愛らしいお顔がポイントの本アイテムは、カラビナ付きでキーホルダーとしても使えちゃいます♪



ラインナップはスヌーピー2種、ウッドストック、スヌーピー＆ウッドストック、ルーシー、サリー、チャーリーブラウン。

サガラ刺繍ならではのもこもこ感がとってもさわり心地がよく、イヤホンなどちょっとしたアイテムを入れて付属のカラビナでカバンなどに取り付けておけます。



12月より順次お取扱店に登場するのでぜひチェックしてみてくださいね。