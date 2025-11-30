【コウペンちゃん】大人のペンギンさんが歌うキャラソン『一歩ずつ』ノンテロップED映像公開！
TVアニメ『コウペンちゃん』第35話「起きられてえらい」の配信限定で初披露された、大人のペンギンさん初のキャラクターソング『一歩ずつ』のノンテロップED映像が、QTORY YouTubeチャンネルにて公開された。
＞＞＞ノンテロップED映像カットやジャケット写真をチェック！（写真6点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
いつも控えめで、ちょっと不器用。
コウペンちゃんを見守るように寄り添いながら、その ”包み込むような穏やかさ” と ”静かなユーモア” が魅力の大人のペンギンさんのやさしさが詰まった素敵なキャラクターソングになっている。
そして『一歩ずつ』の楽曲フルバージョンも、各音楽配信サービスで配信が開始された。
大人のペンギンさんがあなたの一歩に寄り添う、おだやかでやさしいキャラクターソングをぜひ聴いてみて。
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会
