ここ1〜2年で増加しているベーグル専門店。その人気の秘密は乳製品不使用などヘルシーな「生地」とバリエーション豊富な「具材」。食感がもっちりやわらかくなったり、見た目もキュートに変化するなど「ベーグル新時代」の様相だ。

【写真】グルテンフリーで健康志向！レジェンド店の「米粉ベーグル」

ヘルシーで見た目も可愛い進化系ベーグルに夢中

ベーグルの専門店が増え、お取り寄せブームも加速している昨今。ベーグルマニアのぐるてんぐるめさんによると人気の要因は3つ。

「ベーグルが人気を集めるのは、まず生地に乳成分や油脂分を使わないヘルシーさ。昨今の健康志向の高まりにマッチしています。次に冷凍保存に向く便利さ。

忙しい毎日でも自分のペースで食べられ、電子レンジやトーストに加え、『蒸す』ことで、つきたてのお餅のようなもっちり食感が楽しめます。

そして食感と具材の多様性。硬派なNY系から、お餅のような『和ベーグル』まで店によって個性があり、具材もチーズケーキをのせた『進化系』などバリエーションが豊富です」

最注目は、見た目の可愛さとやわらかな生地が特徴の「韓国風ベーグル」だとか。

秋冬はぜひ、ベーグルを買いだめして、おうちでほかほかのもっちもちヘルシーベーグルを楽しんでみて！

【愛媛】Happy Bagel

ベーグル好き必見！心躍る彩り

所有する水田で育てた米や、店主お手製の酵母、国産小麦など、原料にもとことんこだわった彩り豊かなベーグル店。

「古民家を改装した美しい空間に、カラフルで上品、キラキラなベーグルが並び、まるでベーグルのテーマパーク！ ベーグル好きなら一度は行きたいお店、ナンバーワン」（ぐるてんぐるめさん、以下同）

［住所］西条市丹原町北田野1990［営業］火・土曜 11:00〜16:00

［Instagram］＠happy___bagel

【東京】Twinmam bagel

生地には豆腐もIN！華やかなのにヘルシー

健康志向の双子のママが営むベーグル屋さん。

「チーズケーキをベーグルにかけたり、ケーキをベーグルでサンドしたりと、女心をくすぐる可愛いベーグルが並びます。しかも、ラカンカや豆腐を使うなど健康を気にする方も食べやすいヘルシーなベーグルとしても人気」

［住所］国立市西2-25-1 ヴェスト国立1階［営業］12:00〜17:00

［休日］不定休［HP］https://twinmambagle.com/

【東京】AREUM BAGEL

ずっしりもっちり話題の韓国式ベーグル

今年5月にオープンした韓国式ベーグル専門店。

「冷めてもしっとりのやわらかい生地が特徴で、日本のベーグルとはちょっと違った味わいです。なかでも、パリパリのドバイチョコが入っている『ドバイチョコレートベーグル』がおいしくてお気に入り」

阿佐ヶ谷に続き新大久保、横浜にも出店。

［住所］杉並区阿佐谷南1-35-24 渥美ビル 1階［営業］11:00〜売り切れ次第終了

［休日］不定休 ［Instagram］＠areum.bagel

【東京】TANUKI APPETIZING

ベーグル界のレジェンド、断面はアート級の美しさ！

「ベーグル好きなら知らない人はいない人気のレジェンド店。季節のフルーツや野菜を使ったカラフルなサンドから、ずっしりしたNY系ベーグル、米粉を使ったもっちりベーグルまで種類豊富。とにかくセンスの光るメニューがそろいます」

週に2日の営業のため、開店から行列必至の盛況ぶり。

［住所］中央区勝どき4-10-5［営業］木・日曜7:00〜売り切れまで

［HP］https://tanukiappetizing.com/

【東京】SUBHOUSE

見て楽しく食べておいしい！お土産にもぴったり

「国産小麦と、自家製甘酒、ハチミツを使用したむっちりベーグルが特徴。イメージキャラクターの猫クッキーをのせたものや、目玉をつけたもの、動物を模したものなど、どれも遊び心があってとにかく可愛い」

落ち着いた雰囲気の店内では、イートインスペースやお菓子の販売も。

［住所］杉並区高円寺北3-33-12-1［営業］12:00〜18:00

［休日］Instagram（@subhouse.tokyo）で確認を

【千葉】LIVING Coffee and Bagels

雰囲気のある店内で味わうもっちり白肌ベーグル

「冷めてもしっとりやわらかいおいしい白肌ベーグルのお店。季節によって内容がガラリと変わり、ケーキや焼き芋をドーンとサンドしたものなど、独創的なサンドも可愛らしくてオススメ。秋に発売の『マローン』は私のイチオシ」

店内はイートインでコーヒーも楽しめ、お取り寄せも可能。

［住所］松戸市稔台1-14-17 ワダソウ102［営業］9:30〜17:00

［休日］水・木曜［HP］https://livingcoffeeandbagels.sacri-store.jp/

【兵庫】a-bakery

“もっちゅり”食感ベーグルと斬新なアイデアが光る

開店から11年、“どの年代の方も何度でも食べたくなるベーグル作り”を心がけているこちら。

「会ったら元気になれる明るい店主さんも人気の理由のひとつ！ シンプル系から中にモリモリに詰め込んだフィリング系まで大充実で、蒸すともっちゅりした食感のベーグルが魅力です」

［住所］神戸市中央区花隈町8-9-103［営業］Instagramで確認を

［Instagram］＠makiko.a_bakery

【愛媛】NAVY BAGELS

具がたっぷり詰まった“萌え断”が食欲そそる！

オープン前から行列ができる人気店。

「NY風のベーグルサンドなのに、和風ベーグルらしいもっちり感がある和とNYをミックスしたベーグルが楽しめます。食べごたえがあるのに冷めてもかたくならない生地感と、選ぶのが楽しくなるサンドやクリームチーズがズラリ」

好きなベーグルと具でカスタマイズも。

［住所］松山市大手町1-10-6［営業］水・木・金・土曜9:00〜売切れまで

［休日］日・月・火曜 ［Instagram］＠navybagels

お取り寄せ可能ショップ

ベーグルは冷凍できるのでお取り寄せもおすすめ♪

【福岡】Korin Bagel

湯種製法と3種の小麦でもちふわ食感を実現

「湯種を使用した保水力のある生地で、3種の粉を配合しています！ フィリングも手作りがメインで毎日食べたくなるおいしさ」

通販は月に1回程度、インスタにて募集（現在、実店舗の開業準備中のため、当面はセット販売）

通販や出店の詳細はInstagram（＠korin_bagel）で確認を

【実店舗なし】コモベーグル

甘じょっぱいフィリングがクセになる味わい

自家製酵母、北海道産の小麦を使用したベーグル通販専門店。旬の素材を使用した具材も手作り。

「イベントや不定期の通販のみの販売ですが大人気。高加水でもっちりとした食感で、特に甘い×しょっぱい珍しい組み合わせに注目」

通販や出店の詳細はInstagram（@bagel80o）で確認を

【岡山】パンの店 ジョコンダ

岡山県産小麦使用でしっとりモチモチ

“朝が来るのが待ち遠しくなるパン”がコンセプトの店。

「72時間氷温熟成発酵された高加水なもっちゅり生地が特徴。ボリューム満点で、甘い系だけでなく惣菜系も充実。もっちり上質な餅系のベーグルがオススメ」

［住所］岡山市南区あけぼの町4-7 ※店舗での販売も

［営業］11:00〜14:00［休日］日曜［HP］https://gioconda.raku-uru.jp/

【愛知】TRIP TIP BAGEL

世界を旅した気分に!?こだわり食材で心も弾む

元CAさんが営む、世界や日本の名産品を取り入れたベーグルが魅力のお店。弾力と歯切れの良いベーグルをぜひ。

「通販で常時購入できるうえに、『こんなにおいしいの!?』と驚くほどの絶品。イチ押しは『博多鳴海屋明太クリチ』」

［住所］一宮市天王2-7-1 ※店舗での販売も［HP］https://triptipbagel.com/

［営業］火・水・木曜（不定期で金・土曜営業）、11：00〜16：00（売り切れ次第閉店）

教えてくれたのは……ぐるてんぐるめさん●ベーグルマニア。国内外の500店舗以上のベーグルを食べ歩き、InstagramやYouTubeで発信。好きが高じて武蔵小金井でベーグルとカヌレの店「ぐるてんずカヌレ」を開店

取材・文／荒木睦美