¶äºÂ¤È¤¤¤¦³¹¤Ï°ìÎ®¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£Îò»Ë¤äÉÊ³Ê¤òÈ¼¤¦Å¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤³¤Î³¹¤Ç¾¡Éé¤ò¤È¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤éÀ±¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤â¤Ï¤ä¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤âÂ¿¡¹¡£
¶á¤¤¾Íè¡¢¶äºÂ¤Ç¤½¤ó¤ÊÌ¾Å¹¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ø¶äºÂ ¤¤¿Àî¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤ë¥³¡¼¥¹
¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇòÌÚ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤Å¹Æâ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¤Ç®µ¤¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÂÌ¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤ËÉÊ³Ê¤òÉº¤ï¤»¤ë
Í½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¡Ø¶äºÂ ¤·¤Î¤Ï¤é¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¶äºÂ ¤¤¿Àî¡Ù¡£
ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£º¸¤«¤é»³¸ý¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤´¼ç¿Í¤ÎËÌÀî¤µ¤ó¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤ÎÌÌ¡¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï30Âå¸åÈ¾¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿À¸Í½Ð¿È¤Î41ºÐ¡£ÍÇÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÇòÌÚ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹ËÌÀî°ì¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ä¸¶Éð¾»á¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¡Ø¶äºÂ ¤·¤Î¤Ï¤é¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£
ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Î¤Ï¤é¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¤Ä¤Ä¤âÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¸¥Î©É½¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£µ¨Àá¤Îµâ¤ß½Ð¤·¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¸þÉÕ¤ä¤ªÏÐ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ò¿¤ä¾®Æé¡¢¤´ÈÓ¤â¤Î¤Þ¤Ç15ÉÊÍ¾¤ê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¼Â¤Ë°µ´¬¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤Î°ì»®°ì»®¤«¤é¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡ÈÍÈ¤²ÎÁÍý¡É¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±ü¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤ë¤ÇÅ·¤×¤éÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÌÌ¤¹¤ë·Á¤ÇÈþ¤·¤¤Å·¤×¤éÆé¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤¬ÍÈ¤²¾ì¤òÃ´Åö¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¿ï½ê¤ÇÍÈ¤²¤Îµ»½Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë
¸µÍè¡¢ÏÂ¿©¤ÎÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÈÏÐ»É¤·¡É¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÍÈ¤²Êª¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÍ³¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡Ø¶äºÂÂçÀÐ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øò¿ Î¶¼¡Ïº¡Ù¤ä¡Øò¿¤Ê¤ó¤Ð¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸¦½¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÀÅ²¬¤Î¡ØÀ®À¸¡Ù¤Ç¿©¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¤æ¤¨¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¡ÈÍÈ¤²¡É¤ÎÄ´ÍýË¡¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥¹¤Î¡º¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·¥Ð¥é¤´ÈÓ¡×¡£¥¨¥Ó¡¢¥¤¥«¡¢ÀÖËþ´ê»ûÅâ¿É»Ò¤Ë¥â¥í¥Ã¥³¥¤¥ó¥²¥ó¡¢µíèðÅù¡¹¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÍÈ¤²¡¢¸ÕËã¤È±öº«ÉÛ¤È¶¦¤Ë¤´ÈÓ¤Èº®¤¼¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤ï¤¯¡ÖÌý¤Î²¹ÅÙ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Æ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÎÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆÈÆÃ¤ÊÍÈ¤²Êý¤ò¤·¤¿Å·¤À¤Í¤ò¤¢¤¨¤ë¡º¤ÎÅ·¥Ð¥é¤´ÈÓ¤â¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤À¡£
¿©ºà¤ä´ï»È¤¤¤ò¶î»È¤·¡¢¼«Í³ïèÃ£¤Ë»Íµ¨¤òÉ½¸½
¡ÖÏÂ¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢µ¨Àá´¶¤ò´¶¤¸¤ëÎÁÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ï»È¤¤¤ä¤¢¤·¤é¤¤¤Ê¤É¤Ç»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¡£
¡È¤·¤Î¤Ï¤é¡É¾ù¤ê¤Î¤ß¤ä¤Ó¤Ê¡ÖÈ¬À£¡×¡£ÃÝ¥¶¥ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êÁ°º¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ö³Á¤ÎÇòÏÂ¤¨¡×¡Ö¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¸ÕËãñ²³Ý¤±¡×¡Öòç¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ý¤ó¼Ñ¶Å¤ê¡×¡Ö°¾¤ÎÍÇÏ¼Ñ¡×¡ÖÀÐ³ÀÆ¦Éå¡×¡£Ãæ±û¤ÎÍ®»Ò³ø¤Ï¡Ö¿·¤¤¤¯¤é¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¼òºè¤¬ÃÝ¥¶¥ë¤ËÀ¹¤ê¤Þ¤ì¤¿È¬À£¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÍîÍÕ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¶Ó½©¤ÎË¬¤ì¤òÌÜ¤ÈÀå¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÏÂ¿©¤ÎÀµÅýÅª¤Ê¥»¥ª¥ê¡¼¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈÍÈ¤²ÎÁÍý¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëËÌÀîÎÁÍý¤Ï¡¢¿Ê¼è¤Îµ¤À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡Ö°¾¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¡£°¾¤ÏÄ¹ÎÉÀî¤ÎÅ·Á³¤â¤Î¡£Ê´¤ò¤Ä¤±¤Æ¥«¥é¥ê¤ÈÍÈ¤²¡¢ßîÀ½¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥¢¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Îã¤¨¤Ð°¾¡£½Ü¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¹ü¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¾¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤ËÌý¤Ç»Ý¤ß¤âÊä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À£Ë¡¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÏÐ¤Îòç¿¿½ò¤ÏÌ£¤ï¤¤¤Ë¥³¥¯¤¬½Ð¤ë¤è¤¦°ìÅÙÍÈ¤²¤Æ¤«¤éÏÐ¼ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÍÈ¤²¡É¤Îµ»Ë¡¤òÄ´Íý²áÄø¤Î°ì¹©Äø¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¼êË¡¤âËÌÀîÎ®¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ì£¤ËÍÞÍÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¹ë²Ú¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤¦¤Ë¤Î°ïÉÊ¡×¡£²¼¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅòÍÕ¤È»ÞÆ¦¡¢¹¹¤ËÇò¥¨¥Ó¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥¸¥å¥ì¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¡£È¬À£¤È¤ªÏÐ¤Î¹ç´Ö¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¸ý¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹âÍÈ¤¹¤ë
ÍÈ¤²Êª¤¬Â³¤¤¤Æ½Å¤¯¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦ÅÓÃæ¤ÇÈ¤µÙ¤áÅª°ìÉÊ¤ò¶´¤à¤Ê¤É´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Î®¤ì¤â¸«»ö¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Î¶ú¾Æ¤¡×¡£¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¤«¤é²Ð¤òÆþ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£ÎÁÍý¤Ï¡ï31,900¤Î¥³¡¼¥¹¤è¤ê
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸½º£¤ÎÏÂ¿©¤ËÄ©¤à´üÂÔ¤Î¿·À±¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
ËÌÀî»á¤¬·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿£³¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¸«¤ë¡Ø¶äºÂ ¤¤¿Àî¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
¡ØÀ®À¸¡Ù»ÖÂ¼¹äÀ¸»á¤è¤ê
¡Á±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Á
¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¿ÍÊÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Ç¤âÀÞ¤ò¸«¤Æ¤Ï°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¬µõ¤æ¤¨¤Ë³Ø¤Ö»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÈàÆÈ¼«¤ÎÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¶äºÂÂçÀÐ¡ÙÂçÀÐµÁ°ì»á¤è¤ê
¡Á¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬È´·²¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡Á
¡ÖÂç¾¤ÎÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤È²¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅ·¤×¤é¤äò¿¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡¢¡È¤·¤Î¤Ï¤é¾ù¤ê¡É¤Îµ¨Àá´¶¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÈÁÏÀ¤Î¤¢¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¶äºÂ ¤·¤Î¤Ï¤é¡Ù¼Ä¸¶Éð¾»á¤è¤ê
¡Á½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¡Á
¡Ö¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿ÍÊÁ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤Î¤Ï¤é½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¾ï¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
